SMIJEH I ODUŠEVLJENJE U LISINSKOM

FOTO Djevojčica ukrala show na koncertu Nine Badrić, donijela joj na pozornicu neočekivan dar

Ovo je treći koncert u nizu. Prije svega, iznad svega, hvala vam puno što ste došli, rekla je pjevačica Nina Badrić u utorak navečer u Koncertnoj dvorani Lisinski, gdje je nastavila svoj uspješni niz koncerata pod nazivom 'Nina Unplugged'. Na pozornici joj se pridružio Ante Gelo s orkestrom, a večer je otvorila pjesmom 'Dani i godine'
FOTO Djevojčica ukrala show na koncertu Nine Badrić, donijela joj na pozornicu neočekivan dar
Poseban trenutak večeri dogodio se kad je pjevačica na pozornicu pozvala djevojčicu iz prvog reda koja je Nini donijela cvijeće, a na pitanje je li sama odlučila popeti se na binu iskreno je priznala: 'Pa mama mi je rekla da mogu.' | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
