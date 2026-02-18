FOTO Djevojčica ukrala show na koncertu Nine Badrić, donijela joj na pozornicu neočekivan dar
Ovo je treći koncert u nizu. Prije svega, iznad svega, hvala vam puno što ste došli, rekla je pjevačica Nina Badrić u utorak navečer u Koncertnoj dvorani Lisinski, gdje je nastavila svoj uspješni niz koncerata pod nazivom 'Nina Unplugged'. Na pozornici joj se pridružio Ante Gelo s orkestrom, a večer je otvorila pjesmom 'Dani i godine'
Poseban trenutak večeri dogodio se kad je pjevačica na pozornicu pozvala djevojčicu iz prvog reda koja je Nini donijela cvijeće, a na pitanje je li sama odlučila popeti se na binu iskreno je priznala: 'Pa mama mi je rekla da mogu.' | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL