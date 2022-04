FOTO Dokazi sa suda Deppa i Heard: 'Prvo je bio šamar, a onda daljinski ili čaša u glavu'

Johnny Depp (58) u srijedu, 20. travnja, ponovo je stigao na sud kako bi nastavio sa svjedočenjem protiv bivše supruge Amber Heard (35). Glumac se u jučerašnjem izlaganju dotaknuo početaka s Amber, a zatim i objasnio kada se njihov odnos počeo pogoršavati i kada ga je bivša supruga počela s psihičkim maltretiranjem. Govorio je o njezinoj i svojoj obitelji te korištenju opijata za smirenje.

Danas je nastavio u sličnom tonu. Ispričao je zbog čega je ostao u braku s Heard i kako ga je i kada krenula fizički zlostavljati, piše Daily Mail.

Na suđenju vrijednom 100 milijuna dolara Depp je priznao kako je s Heard ostao u braku i nakon zlostavljanja zbog straha da će počiniti samoubojstvo kao što je to pokušala njegova majka kada ih je otac napustio.

- Nisam joj htio slomiti srce. Kada je moj otac otišao, moja mama se pokušala ubiti. Znao sam da to što sam vidio je bila posljedica njegova odlaska - rekao je na sudu glumac.

- Gospođica Heard je u nekoliko navrata spominjala samoubojstvo, tako da je i to postao nekakav faktor. Ta misao stajala je negdje u mojoj glavi i ja sam se bojao - ispričao je pa dodao:

- Kada god sam je pokušao ostaviti zaustavila bi me u liftu, gdje su bili zaštitari, pa plakala i vrištala da ne može živjeti bez mene i da će umrijeti.

Uz to, Depp je naveo i kako ga je bivša supruga pratila ukoliko bi otišao od nje te dolazila na njegove posjede i vrištala u bilo koje doba noći i dana. Kako kaže, pokušao joj je pomoći, ali nije uspio.

- Amber Heard koju sam znao prvu godinu i pol nije bila moj protivnik. Ona je to postala. Što god sam napravio nije joj odgovaralo, nije to prihvaćala - istaknuo je glumac nakon čega se dotaknuo i 'opasnih svađa' u kojima je, kaže, Amber bila nasilna.

Naime, supružnici su na sudu priložili niz dokaznih materijala, među njima su fotografije posljedica fizičkog zlostavljanja, ali i prijeteće poruke. Neke od njih možete vidjeti i u našoj galeriji.

- Ako bi slučajno ostao i počeo se svađati s njom to bi zasigurno eskaliralo u nasilje. Amber bi jednostavno poludjela. Započinjalo je sa šamarom, guranjem, bacanjem daljinskog meni u glavu ili čaše vina meni u lice - rekao je Depp.

Zvijezda 'Pirata s Kariba' zatim je priznao da je postojao dio njegovih 'osobnih iskustava' koje je podijelio s Heard, a da je ona to iskoristila kao 'oružje protiv njega', pogotovo kada je bilo riječ o djeci.

Kako je opisao na sudu, bivša supruga napadala ga je da nije dobar otac i da ne zna biti roditelj svojoj djeci.

- Prva ambicija koju sam imao nakon što sam dobio prvo dijete bila je da budem najbolji otac koji mogu biti. Nisam mogao razumjeti kako sam u 52. godini mogao biti kriv za sve - dodao je glumac i nastavio s nizom uvreda koje mu je izrekla Amber pa zaključio da je jednostavno to bilo previše i da on to nije mogao podnijeti.

