FOTO Dolly Parton poput kultne navijačice nastupila na utakmici

Sretan Dan zahvalnosti svima! Bila mi je velika čast biti ovdje, rekla je legendarna country pjevačica Dolly Parton (77) u četvrtak.

'We Are The Champions', 'We Will Rock You' i druge hitove otpjevala je tijekom poluvremena utakmice Dallas Cowboysa i Washington Commandersa na AT&T Stadionu u teksačku gradu Arlingtonu, javlja USA Today.

Brojne obožavatelje američkog nogometa raspjevala je u kultnoj uniformi navijačica Cowboysa - bijelom prsluku, plavoj majici i kratkim hlačicama sa zvjezdicama.

Foto: Profimedia

Iako zrači samopuzdanjem, pjevačica je zbog svog izgleda godinama bila predmet ismijavanja.

- Vjerojatno mi je zbog toga trebalo puno više godina da me shvate ozbiljno, no nisam ništa željela promijeniti. Mislila sam da će, ako imam talenta, prije ili kasnije ljudi to i prepoznati - rekla je Dolly nedavno za The Guardian.