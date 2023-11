Pjevačica Dolly Parton priznala: 'Nikada nisam s nekim otišla u krevet da bi dobila nešto...'

Nikada nisam s nekim otišla u krevet da bih dobila nešto jer sam znala da mi to ne bi značilo ništa, rekla je Dolly Parton (77) nedavno, otkrivši da ni nju nije zaobišlo maltretiranje u životu. Međutim, ističe kako se uvijek znala postaviti i staviti tu osobu na njezino mjesto, a da se pritom ne osjeća loše.

Ismijavali su je

Godinama je njezin izgled bio predmet javnog ismijavanja i to je, priznaje i sama, zasigurno natjeralo ljude da je podcijene.

Foto: Curtis Hilbun/Press Association/PIXSELL

- Vjerojatno mi je zbog toga trebalo puno više godina da me shvate ozbiljno, no nisam ništa željela promijeniti. Mislila sam da će, ako imam talenta, prije ili kasnije ljudi to i prepoznati - poručila je dalje.

O novom albumu

Stvarajući najnoviji album izazvala je pravo ludilo, a pozvala je gomilu svojih slavnih kolega i prijatelja da joj se pridruže u glazbenom studiju te snimila devet novih pjesama i 21 obradu.

Foto: Curtis Hilbun/AFF/Press Association/PIXSELL

Tako je s Paulom McCartneyjem i Ringom Starrom otpjevala 'Let it Be', s Eltonom Johnom 'Don't Let the Sun Go Down On Me', a tu su i Debbie Harry, Pink, Lizzo sa 'Stairway to Heaven'...

- Zahvalna sam za svaku stvar koja mi se ikada dogodila. Bog me blagoslovio, okružio me dobrim ljudima. Molim se svakog dana da će mi Bog donijeti dobre stvari i dobre ljude u moj život - rekla je u intervjuu za The Guardian, otkrivši da je popis bio inspiriran omiljenim pjesmama njezina supruga Carla Thomasa Deana, s kojim je u braku od 1966. godine.

Foto: AFP/Pixsell

Još jedna stvar koju nikada nije krila to je da je, zahvaljujući odrastanju s braćom i ujacima, uvijek znala kako postupati s muškarcima.

Suradnja s bendom Maneskin

Nakon što je, zahvaljujući dokumentarcu o Davidu Beckhamu, njezina pjesma 'Islands in the Stream' ponovno dospjela na sam vrh slušanosti, isto se događa s još jednim hitom.

Riječ je o obradi njezine pjesme 'Jolene' iz 1973., a koju je ovoga puta odlučila otpjevati s talijanskim rokerima iz benda Maneskin.

Da je ostvarila suradnju s njima, otkrila je sama Dolly na Instagramu, a iako se pjesma ne nalazi na njezinom najnovijem albumu 'Rockstar', izazvala je pravu pomutnju.

Naravno, uvijek postoje oni za i protiv toga, oni koji su oduševljeni obradom i oni koji joj zamjeraju što je to napravila s Maneskinom.

Foto: Curtis Hilbun/Press Association/PIXSELL

Nakon što je prošle godine primljena u Rock and Roll Hall of Fame, Parton je već tada najavila da namjerava snimiti rock album.

- Ako želim biti u Kući slavnih rock and rolla, morat ću to zaslužiti - pojasnila je ranije.

POGLEDAJTE VIDEO: ONO KAD SI GLAZBENI EKSPERT