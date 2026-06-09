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S NJIMA JE I EDO

FOTO Dominik, Domagoj i Ivan iz Život na vagi i dalje se druže: Evo kako su skidali kilograme

Bivši kandidati showa 'Život na vagi' pozirali su i oduševili pratitelje činjenicom da je njihovo prijateljstvo opstalo i nakon snimanja. U galeriji pogledajte kako su prije transformacije izgledali
FOTO Dominik, Domagoj i Ivan iz Život na vagi i dalje se druže: Evo kako su skidali kilograme
'Život na vagi' iznjedrio je mnoga prijateljstva. Dominik, pobjednik devete sezone na Instagramu je podijelio dirljiv trenutak ponovnog okupljanja s prijateljima iz showa. Na fotografiji pozira s Domagojem, Ivanom (Gallomsandallom) i trenerom Edom. Fanovi su bili oduševljeni. | Foto: Instagram
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'Život na vagi' iznjedrio je mnoga prijateljstva. Dominik, pobjednik devete sezone na Instagramu je podijelio dirljiv trenutak ponovnog okupljanja s prijateljima iz showa. Na fotografiji pozira s Domagojem, Ivanom (Gallomsandallom) i trenerom Edom. Fanovi su bili oduševljeni. | Foto: Instagram
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