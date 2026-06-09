FOTO Dominik, Domagoj i Ivan iz Život na vagi i dalje se druže: Evo kako su skidali kilograme

Bivši kandidati showa 'Život na vagi' pozirali su i oduševili pratitelje činjenicom da je njihovo prijateljstvo opstalo i nakon snimanja. U galeriji pogledajte kako su prije transformacije izgledali
'Život na vagi' iznjedrio je mnoga prijateljstva. Dominik, pobjednik devete sezone na Instagramu je podijelio dirljiv trenutak ponovnog okupljanja s prijateljima iz showa. Na fotografiji pozira s Domagojem, Ivanom (Gallomsandallom) i trenerom Edom. Fanovi su bili oduševljeni.
| Foto: Instagram
'Život na vagi' iznjedrio je mnoga prijateljstva. Dominik, pobjednik devete sezone na Instagramu je podijelio dirljiv trenutak ponovnog okupljanja s prijateljima iz showa. Na fotografiji pozira s Domagojem, Ivanom (Gallomsandallom) i trenerom Edom. Fanovi su bili oduševljeni. |
Foto: Instagram
'Život na vagi' iznjedrio je mnoga prijateljstva. Dominik, pobjednik devete sezone na Instagramu je podijelio dirljiv trenutak ponovnog okupljanja s prijateljima iz showa. Na fotografiji pozira s Domagojem, Ivanom (Gallomsandallom) i trenerom Edom. Fanovi su bili oduševljeni.
| Foto: Instagram
Dominika Šarića upoznali su u 'Životu na vagi' u kojem je na kraju odnio i pobjedu.
| Foto: RTL
U show je ušao sa 169,9 kilograma, a izašao lakši za 57,3 kilograma, što mu je na kraju donijelo i pobjedu u devetoj sezoni.
| Foto: rtl
I nekoliko mjeseci kasnije, Dominik je izjavio da ne posustaje.
| Foto: RTL
I dalje neumorno vježba, a to pokazuje na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon showa je otkrio kako su treninhzi i dalje redoviti, od pet do šest puta tjedno, onoliko koliko mu okolnosti kod kuće dozvole.
| Foto: RTL
Najviše vremena posvećuje treninzima snage, uz jedan ili dva kardio treninga, ispričao je svojedobno.
| Foto: Privatni album
Foto RTL
Pet obroka dnevno, koje je uveo tijekom showa, i sad su dio njegove svakodnevice, dok je dio režima morao prilagoditi stvarnom životu.
| Foto: RTL
Foto RTL
Straha od povratka na staro nema. U show nije došao samo s ciljem izgubiti kilograme i pobijediti, nego da nauči kako tu pobjedu živjeti.
| Foto: RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto rtl
Foto RTL
Ivan (25), poznat pod imenom GallaSandalla je na prvom vaganju u 'Životu na vagi' otvoreno priznao da je brojka koju je vidio bila šok. Vaga je pokazala 162 kilograma.
| Foto: RTL
Želim kad me vide na ulici da vide Gallu koji je primjer svima da je stvarno moguće. I da mogu utjecat na ljude još pozitivnije, rekao je tada.
| Foto: RTL
U velikom finalu stao je na vagu koja je pokazala da ima 117 kila.
| Foto: Instagram
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Domagoj (41), kuhar iz Zagreba, poznat po svom humoru i strasti prema kuhanju, u 'Život na vagi' ušao je s velikom motivacijom.
| Foto: RTL
Sa 225 kilograma bio je najteži kandidat u sezonu, a vaga mu je u velikom finalu pokazala 151,6 kilogram. Tim je rezultatom Domagoj završio kao treći, s postotkom od 32,6% skinute tjelesne mase.
| Foto: RTL
Kako je ranije spomenuo za RTL cilj mu je bio preokrenuti život koji ga je u potpunosti usporio.
| Foto: RTL
Nažalost, u jednom trenutku zadobio je tešku ozljedu, što ga pomalo usporilo.
| Foto: RTL
Unatoč tomu, ostao je dosljedean i u popularnom showu ostao je do samoga kraja.
| Foto: rtl
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto RTL
Foto rtl
Foto rtl
Foto RTL
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto RTL
Foto rtl