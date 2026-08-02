Objavila fotografiju: Tia Jurčić u SAD-u se udaje za 20 godina stariju bivšu zvijezdu NBA-ja

Tia Jurčić (41), pokćerka poznatog hrvatskog ekonomista Ljube Jurčića, treći put staje pred oltar ovog vikenda, i to s bivšom NBA zvijezdom i sportskim analitičarem Kennyjem "The Jet" Smithom (61). Tia je na svom Instagram profilu objavila fotografiju s probne večere na kojoj pozira u raskošnoj haljini, držeći u ruci torbicu na kojoj piše 'Gđa. Smith', dok se u pozadini vidi metalik-ljubičasti Rolls-Royce.

Njeni prijatelji na svojim su profilima podijelili fotografije sladoleda u papirnatim čašicama s vjenčanja.

- Tia i Kenny, vikend vjenčanja. Biram tebe, i birat ću te uvijek iznova, bez oklijevanja, bez sumnje, bez razmišljanja - piše na čašicama.

Foto: Instagram

Iako je par svoju vezu držao podalje od očiju javnosti, ova objava potvrdila je ono o čemu se dugo nagađalo. U komentarima su se javili brojni prijatelji i poznanici, među kojima i Marko Grubnić, koji su joj uputili emotikone srca i čestitke.

Veza Tije Jurčić i dvadeset godina starijeg Kennyja Smitha privukla je pažnju javnosti u veljači 2024. godine, kada su se prvi put zajedno pojavili na jednom događaju povodom Super Bowla. Zaruke su uslijedile u listopadu 2025. godine, a par je od tada vješto čuvao svoju intimu. Kenny Smith je u Americi velika sportska zvijezda, poznat kao dvostruki NBA prvak s Houston Rocketsima i kao jedan od voditelja popularne emisije "Inside the NBA".

Tiji je ovo treći brak. Prije Smitha bila je u braku s američkim košarkašem Chrisom Warrenom, s kojim ima sina Domenicka, a potom i s Mariom Mamićem, sinom Zdravka Mamića. Nakon razvoda od Mamića, vratila se u SAD. Kenny Smith iza sebe također ima dva braka. S bivšom suprugom Dawn Reavis dobio je kćer Kaylu i sina K.J.-a, dok iz braka s bivšom manekenkom i glumicom Gwendolyn Osborne ima kćer Malloy i sina Londona.