FOTO Drage naše dame, vi ste odabrale! Ovo je najzgodniji rukometaš naše reprezentacije

Mnogi im nisu davali velike šanse, ali to ovoj reprezentaciji nikad nije bio problem. Hrvatski rukometaši stigli su do završnice Europskog prvenstva, baš onako kako to najčešće i rade. Kad ih se podcijeni, oni postanu najopasniji. Na ovom Euru izgubili su samo jednom od Švedske u prvom krugu, a sve ostalo odradili su rutinski i čvrsto. Pod vodstvom sjajnog Islanđanina Dagura Sigurdssona naši su rukometaši tako izborili polufinale i danas će u danskom Herningu od 17.45 sati (RTL) igrati protiv Njemačke.
Dok se na terenu vodila ozbiljna rukometna bitka, izvan njega se odvijala jedna potpuno drugačija priča.
Naši rukometaši, osim što su osvajali bodove, očito su osvajali i simpatije. I to masovno. Igra, stav, gard, ali budimo iskreni, i izgled je odradio svoje.
U anketi naših čitatelja pitanje je bilo jednostavno, tko je najzgodniji hrvatski rukometaš? Odgovor još jednostavniji, Zlatko Raužan (24).
Raužan je prikupio 818 glasova i uvjerljivo odnio titulu miljenika čitatelja.
Rukometni put Zlatka Raužana, rođenog 14. veljače 2002. godine, započeo je u lokalnom klubu Polet iz Brckovljana.
Tamo je, u maloj dvorani, napravio prve korake i zaljubio se u rukomet zajedno s današnjim reprezentativnim golmanom i jednim od svojih najboljih prijatelja, Dominikom Kuzmanovićem.
Sudbina je htjela da se njihovi putevi ponovno spoje u reprezentaciji, gdje su postali cimeri.
Nakon Poleta, njihov zajednički razvoj nastavio se u Dugom Selu, klubu u kojem je Raužan igrao od svoje 14. do 19. godine.
To je bilo ključno formativno razdoblje u kojem je postavio temelje svoje igre i počeo pokazivati potencijal koji ga je kasnije vinuo u vrh hrvatskog rukometa.
Već tada je svojim fizičkim predispozicijama i radnom etikom odskakao, što mu je donijelo i pozive u mlađe reprezentativne selekcije, uključujući i nastup za U19 reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu.
S visinom od 189 centimetara i težinom koja prelazi 100 kilograma, Raužan je fizički moćan igrač, no ono što ga izdvaja je kombinacija snage s odličnom tehnikom i razumijevanjem igre.
Izvan terena je poznat kao tih i povučen momak, igrač koji nije sklon velikim medijskim istupima i koji je u potpunosti fokusiran na igru.
- Takav sam, ne govorim puno, nisam od onih koji se guraju, govorim na terenu. Ako odgovorni odluče jednog dana da je došlo moje vrijeme, bit ću najsretniji na svijetu - govorio je skromno prije nego što je postao standardni reprezentativac.
A na terenu je itekako 'govorio'. Njegove kvalitete došle su do punog izražaja u europskim utakmicama za Sesvete, koje su mu poslužile kao savršen izlog.
Odigrao je niz impresivnih utakmica, pokazavši iznimnu efikasnost. Posebno se pamte nastupi protiv Vardara, kojem je zabio devet golova, Nexea (sedam) i francuskog Toulousea (šest).
U utakmici protiv Toulousea, unatoč gruboj igri protivnika i ozljedi glave, vodio je svoju momčad do velike pobjede 37-32.
- Dobro je sad sve, boljelo je dosta na utakmici. Otvorila se rana iznad uha, no naš fizioterapeut sve je pokrpao. Tada sam shvatio da nije sve u snazi i da neke stvari moram raditi pametnije - rekao je za 24sata nakon te utakmice.
Nastup za seniorsku reprezentaciju predstavlja krunu karijere svakog sportaša. Iako je prvi poziv na širi popis dobio još 2024. godine kao potvrdu dobrih igara, prava prilika ukazala se iznenada, uoči Europskog prvenstva 2026.
Zbog ozljede standardnog reprezentativca Marina Šipića, izbornik Dagur Sigurdsson morao je pronaći novo rješenje, a povjerenje je dao upravo igraču iz Sesveta. Raužan je priliku zgrabio objema rukama.
- Da mi je netko prije mjesec dana rekao da će se ovo dogoditi, ne bih mu vjerovao. Za mene je već veliki uspjeh bio poziv na širi popis. Kada mi je izbornik rekao da ulazim u sastav, sreći nije bilo kraja. Nevjerojatan osjećaj - priznao je Raužan za Večernji list.
