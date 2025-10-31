FOTO Drama između Ane Nikolić i Raleta ne prestaje, a evo kako se ona mijenjala kroz karijeru...

Popularna srpska pjevačica, koja se 2003. godine proslavila na poznatom natjecanju s pjesmom 'Januar', već godinama iznenađuje obožavatelje svojim modnim kombinacijama te fizičkom transformacijom nakon poroda
Nedavno je obožavatelje Ane Nikolić iznenadila drama koja se razvila između nje i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta s kojim se nedavno vjenčala na Maldivima. Nakon toga, par koji je otišao u Dubai, posvađao se, a Rale je navodno pokupio veliki iznos novaca i otišao, ostavivši pjevačicu samu bez sredstava.
Ana Nikolić proslavila se nastupom na natjecateljskom festivalu zabavne glazbe, ali na televiziji se prvi put pojavila još 1998. godine.
Neki od najpoznatijih hitova ove pjevačice koja dolazi iz Jagodine su: 'Romale Romali', 'Atina', 'Labilna', 'Hoću da te gledam', 'Milion dolara',..
Osim po velikim hitovima, javnosti je poznata i po braku s reperom Rastom od kojeg se razvela 2019. godine.
Par je u braku dobio kćer Taru, a nakon poroda slavna se pjevačica borila s viškom kilograma.
