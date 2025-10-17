Obavijesti

Galerija

Komentari 0
TRANSFORMIRALA SE!

FOTO Drastično smršavjela pa postala 'anđelica': Pogledajte kako se ova glumica promijenila

Poznata glumica Barbie Ferreira, koja se proslavila ulogom u seriji 'Euforija', drastično je promijenila svoj izgled i smršavila. Svoju novu figuru pokazala je prošetavši pistom na modnoj reviji brenda Victoria's Secret
USA. Barbie Ferreira in the (C)HBO series: Euphoria - season 2 (2022). Plot: A look at life for a group of high school students as they grapple with issues of drugs, sex, and violence.Ref: LMK110-J9977-060623Supplied by LMKMEDIA. Editorial Only.Lan
Ferreira je seriju koja ju je proslavila napustila 2022. godine kako bi se mogla posvetiti drugim stvarima, između ostalog i modelingu. Unatoč tome, još uvijek voli glumu te je rekla kako ne želi u potpunosti napustiti to zanimanje. | Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
1/21
Ferreira je seriju koja ju je proslavila napustila 2022. godine kako bi se mogla posvetiti drugim stvarima, između ostalog i modelingu. Unatoč tome, još uvijek voli glumu te je rekla kako ne želi u potpunosti napustiti to zanimanje. | Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025