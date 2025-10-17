FOTO Drastično smršavjela pa postala 'anđelica': Pogledajte kako se ova glumica promijenila
Poznata glumica Barbie Ferreira, koja se proslavila ulogom u seriji 'Euforija', drastično je promijenila svoj izgled i smršavila. Svoju novu figuru pokazala je prošetavši pistom na modnoj reviji brenda Victoria's Secret
Ferreira je seriju koja ju je proslavila napustila 2022. godine kako bi se mogla posvetiti drugim stvarima, između ostalog i modelingu. Unatoč tome, još uvijek voli glumu te je rekla kako ne želi u potpunosti napustiti to zanimanje. | Foto: Profimedia, Instagram, Canva.