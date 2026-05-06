FOTO Emotivni prizori na Rivi! Petra Grašu iz publike bodrile supruga Hana i njihova kći Alba

Dobra večer dragi Splite, dobra večer dragi ljudi, dobra večer moji ljudi. Evo me u mom gradu, mogu vam reći da me lagano hvata trema. Kako kažu, neće biti kiše, a vas će biti puno. Idemo se, ekipa, zabaviti i opustiti! Guštajte! Tim se riječima Petar Grašo obratio prepunoj splitskoj Rivi i u samo nekoliko sekundi izazvao ovacije tisuće ljudi koji su ga došli poslušati večer uoči blagdana svetog Dujma.
Riva je disala kao jedno, prepuna emocija, pjesme, smijeha i dobre energije, dok su se hitovi Petra Graše nizali jedan za drugim.
Od prvih taktova bilo je jasno da publiku čeka večer za pamćenje.
Posebnu pažnju privukla je i njegova obitelj. Među publikom bila je i njegova supruga Hana Huljić Grašo, koja je koncert pratila u društvu njihove kćeri Albe.
Prisjetio se prošle godine kad je započela turneja povodom 30 godina karijere pod nazivom 'Volim i postojim', piše Dalmatinski portal.
- Puno je tu godina prošlo i puno se stvari izdogađalo u ovih 30 godina. Sve smo to okrunili ovom turnejom. Neću nabrajati di smo sve bili, a tamo di nismo bili bit ćemo. I naravno, tu smo u mom gradu - rekao je.
Prisjetio se i Olivera Dragojevića te publici uputio emotivne riječi.
- Na početku koncerta rekao sam da ću svirati svoje pjesme, ali i pjesme koje su mi beskrajno važne. A najvažnije pjesme i najvažnija osoba je osoba koja je otkrila 16-godišnjeg dječaka. Moj plan nije bio biti pjevač, htio sam se baviti profesionalnom košarkom i dobio sam stipendiju, ali on je rekao: 'Ne ideš ti nigdi'.
Bez njega ništa ovo ne bi bilo isto, ne bi bija ja isti, ne bi bili vi i ne bi bija ovaj grad. Puno smo vrimena proveli skupa i samo šta mogu kazat je – nedostaješ, svima nama nedostaješ. - ispričao je Grašo.
