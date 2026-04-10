FOTO Evo kako danas izgleda Stankica: Zavela je 'Savršenog' Tonija, prošla pakao zbog filera

Gotova je peta sezona 'Gospodina Savršenog', a srca Karla i Petra osvojile su Kaja i Anastasia. U trećoj sezoni ovog showa je 'Savršenog' Tonija osvojila Stankica Stojanović, a u vezi su bili nekoliko mjeseci
Stankica je prije tri godine prošla kroz vrlo teško razdoblje nakon loše aplikacije dermalnih filera.
Ispričala je da je početkom 2023. započela suradnju s tvrtkom koja prodaje dermalne filere. Nakon nekoliko tretmana, počela je osjećati bolove i promjene na licu jer su fileri počeli 'migrirati'.
Cijelo to iskustvo pogodilo ju je i fizički i psihički. Prošla je razdoblje boli, nesigurnosti i borbe, ali nikad nije dopustila da je ono potpuno slomi.
- Nisam objavila svoju bol. Nisam tražila publiku dok sam se borila da preživim ono što se nije smjelo dogoditi. Dok ste mi gasili svjetlo, ja sam učila kako ga ponovno upaliti. Sama. Uništili ste mi tijelo, ali nisam umrla. Uništili ste mi posao, ali nisam nestala. Pokušali ste mi oduzeti dostojanstvo, ali to niste mogli, jer ono ne pripada vama - započela je Stankica ranije na Instagramu.
Otkrila je i da je bila žrtva kleveta i prijetnji, a neki su joj čak pokušali oduzeti klijente i narušiti ugled.
- Šutjela sam dok ste slali poruke mojim klijentima, dok ste iz sigurnosti svog kukavičluka rušili ono što sam godinama gradila. Umjesto istine, prijetnje. Umjesto odgovornosti, tišina. A sve to dok sam ležala s ranama koje vi nikada nećete imati hrabrosti ni priznati, a kamoli izliječiti. Ali zapamtite ovo: niste me uništili. Samo ste mi dali materijal da se ponovno rodim. Danas više nisam ista žena. Ja sam verzija sebe koju ste vi slučajno stvorili, pokušavajući me slomiti - dodala je Stojanović.
Istaknula je da su fotografije koje sad dijeli više od izgleda.
- Ove fotografije nisu estetika. Ovo je dokument otpora. Tijelo koje se vratilo sebi. Lice koje je preživjelo istinu. Duša koja se slomila, ali se bori. Za sve one koji prolaze kroz sličnu tišinu: ne morate vikati da biste bili snažni. Sam opstanak je čin pobune. A istina, kad jednom progovori, ruši sve što je bilo sagrađeno na lažima. Preživjela sam vas. I sada ću pričati svoje iskustvo, iskustvo na koje mi nitko ne može oduzeti pravo. Izraelska poslovica kaže: "'Netko ne bi trebao prodavati ni dijelove za automobile, jer je zaj**ao s medicinskom opremom - zaključila je Stankica.
Nakon tih problema, odlučila se i na operaciju uklanjanja filera. Na društvenim mrežama otkrila je da je zahvat trajao čak devet sati.
- Samo osam dana je prošlo od operacije. Postavit ću kako sam izgledala svakog dana jer ovi ljudi zaslužuju, što se mene tiče, orden za hrabrost i orden za profesionalnost - poručila je Stankica u veljači prošle godine.
Podrška je tad stizala sa svih strana.
'To će proći, a ti ćeš dobiti svoje lijepo lice nazad. Ti si definicija hrabrosti', poručio joj je jedan od obožavatelja, a mnogi drugi složili su se da je Stankica primjer ustrajnosti.
Nakon operacije uklanjanja filera, odlučila se i za zatezanje lica.
- Da, otišla sam na facelifting. Ne zato što bježim od onoga što sam prošla, nego zato što neću da me ono što sam prošla nosi na licu cijeli život. I da vam iskreno kažem… Nisam ja ta koja sluša što tko misli da bih trebala biti - zaključila je u svibnju.
Stankica se u RTL-ovu showu borila za srce fizičara Tonija Šćulca
Par je nakon 'Gospodina Savršenog' bio u vezi sedam mjeseci te su nakon prekida ostali u dobrim odnosima.
- Prošlo je dosta vremena otkako su nam se putevi razišli, ostalo je ogromno poštovanje jer samo to zaslužuje - napisala je Stankica prošle godine uz njihovu zajedničku fotografiju na Instagramu.
