Nova presuda: Severinin sin (14) će odsad živjeti s njom

Općinski građanski sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu u sporu za skrbništvo u kojem se pjevačica Severina Vučković već 12 godina bori za sina (14). Prema saznanjima Jutarnjeg lista, sud je odlučio da će sin Severine i srbijanskog poduzetnika Milana Popovića živjeti s majkom, uz redovito održavanje odnosa s ocem.

Spor između Severine i Milana traje još od 2013. godine. Prva sudska odluka donesena je 2014., kada je Općinski građanski sud u Zagrebu odlučio da njihov sin živi s majkom, dok je otac imao pravo na susrete i druženja.

Do velikog preokreta došlo je pet godina kasnije, kada je sud odlučio da dječak živi s ocem, dok je Severina dobila proširene kontakte sa sinom. Potom je Županijski sud u Splitu 2021. preinačio tu odluku i odredio zajedničku roditeljsku skrb, prema kojoj je dijete trebalo naizmjenično živjeti kod oba roditelja.

U veljači 2024. pisali smo kada je opet došlo do značajnog obrata. Splitski Županijski sud je tada ponovio svoju prijašnju pravomoćnu odluku po kojoj su otac i majka dužni "roditeljsku skrb obavljati sporazumno, zajednički i ravnopravno".

To je značilo da je pjevačica provodila dva tjedna sa svojim sinom, a dva tjedna trebao je biti kod oca.