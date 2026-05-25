Obavijesti

Show

Komentari 1
NEPRAVOMOĆNA

Nova presuda: Severinin sin (14) će odsad živjeti s njom

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Nova presuda: Severinin sin (14) će odsad živjeti s njom
Foto: ZIGA ZIVULOVIC JR.

Spor između Severine i Milana traje još od 2013. godine. Prva sudska odluka donesena je 2014. godine

Admiral

Općinski građanski sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu u sporu za skrbništvo u kojem se pjevačica Severina Vučković već 12 godina bori za sina (14). Prema saznanjima Jutarnjeg lista, sud je odlučio da će sin Severine i srbijanskog poduzetnika Milana Popovića živjeti s majkom, uz redovito održavanje odnosa s ocem.

Spor između Severine i Milana traje još od 2013. godine. Prva sudska odluka donesena je 2014., kada je Općinski građanski sud u Zagrebu odlučio da njihov sin živi s majkom, dok je otac imao pravo na susrete i druženja.

UOČI FINALA EUROSONGA Seve otkrila tajnu legendarnih stihova 'Afrika Paprika': Goran Bregović nije mogao vjerovati
Seve otkrila tajnu legendarnih stihova 'Afrika Paprika': Goran Bregović nije mogao vjerovati

Do velikog preokreta došlo je pet godina kasnije, kada je sud odlučio da dječak živi s ocem, dok je Severina dobila proširene kontakte sa sinom. Potom je Županijski sud u Splitu 2021. preinačio tu odluku i odredio zajedničku roditeljsku skrb, prema kojoj je dijete trebalo naizmjenično živjeti kod oba roditelja.

U veljači 2024. pisali smo kada je opet došlo do značajnog obrata. Splitski Županijski sud je tada ponovio svoju prijašnju pravomoćnu odluku po kojoj su otac i majka dužni "roditeljsku skrb obavljati sporazumno, zajednički i ravnopravno".

To je značilo da je pjevačica provodila dva tjedna sa svojim sinom, a dva tjedna trebao je biti kod oca. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Maja Šuput i Šime Elez prekinuli
NISU VIŠE SKUPA

Maja Šuput i Šime Elez prekinuli

Maja Šuput izjavila je kako 'već neko vrijeme svatko živi svoju realnost' te da 'svaka priča ima svoj početak i kraj' te da se oni već neko vrijeme približavaju ovom drugom dijelu
Ljubav je planula na snimanju spota: Evo kako je izgledala veza Maje Šuput i Šime Eleza
POČELO JE PROŠLOG LJETA

Ljubav je planula na snimanju spota: Evo kako je izgledala veza Maje Šuput i Šime Eleza

Pjevačica Maja Šuput je za Showbuzz otkrila kako su ona i Šime prekinuli, odnosno kako 'već neko vrijeme svatko živi svoju realnost' te da 'svaka priča ima svoj početak i kraj'
Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje u ponedjeljak u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026