FOTO Evo kako sada izgleda Alina Pantseyeva, pobjednica osme sezone 'Života na vagi'

Povodom rođendana objavila je najnoviju fotku iz teretane, uz opširan opis."Naučila sam nekoliko jezika na visokoj razini, proputovala pola Europe i samostalno se preselila u dvije države. Pronašla sam ljubav svog života i udala se, udomila puno kućnih ljubimaca, postala prva ženska pobjednica hrvatskog Života na vagi te sudjelovala u bugarskom Životu na vagi kao motivacijski govornik...Radim u dvije firme, treniram, po mogućnosti se bavim omiljenjim hobijama, a uz sve to napokon sam se odlučila na jedan od najvažnijih koraka za svoje mentalno zdravlje i konačno krenula s terapijom. Zapravo, sasvim solidno. Nastavljamo dalje", napisala je. | Foto: Instagram/Alina Pantseyeva