FOTO Evo kako se mijenjala Penelope Cruz: Sada je skratila svoju zavodljivu dugu kosu...

Atraktivna glumica Penelope Cruz (51) s godinama je sve ljepša, a svako njeno pojavljivanje u javnosti i dalje izaziva oduševljenje svih koji ju ugledaju.
Malo je glumica koje su s takvom lakoćom i talentom prešle put od europske dive do globalne zvijezde kao što je to uspjelo Penélope Cruz. Prva Španjolka s Oscarom, muza legendarnog Pedra Almodóvara i ikona stila, izgradila je zavidnu karijeru.
Prije glume, njezina prva ljubav bio je ples. Devet godina je studirala klasični balet na Španskom nacionalnom konzervatoriju, a disciplina stečena u plesnoj dvorani kasnije se pokazala ključnom za njezinu glumačku karijeru.
S petnaest godina, njezina se sudbina promijenila. Na audiciji za talente pobijedila je više od tristo drugih djevojaka i potpisala prvi ugovor. Uskoro je postala poznato lice kao voditeljica tinejdžerske emisije La Quinta Marcha i pojavljivanjem u glazbenim spotovima.
Filmski debi u kontroverznom filmu Šunka, šunka (Jamón, Jamón) 1992. godine, gdje je glumila uz budućeg supruga Javiera Bardema, lansirao ju je među zvijezde i donio joj status seks simbola.
Ključni trenutak u njezinoj karijeri bila je suradnja s redateljem Pedrom Almodóvarom, koji je u njoj prepoznao jedinstven spoj ranjivosti i snage. Postala je njegova muza, a filmovi poput Živo meso, Sve o mojoj majci i Slomljeni zagrljaji obilježili su modernu španjolsku kinematografiju.
Paralelno s uspjehom u Europi, gradila je i karijeru u Hollywoodu. Iako je u početku imala poteškoća s engleskim jezikom, uloge u filmovima Nebo boje vanile, gdje je glumila uz Toma Cruisea, i Beli prah s Johnnyjem Deppom, otvorile su joj vrata svjetske slave.
Vrhunac njezina međunarodnog uspjeha stigao je 2008. godine s filmom Woodyja Allena Vicky Cristina Barcelona. Za ulogu strastvene i psihički nestabilne Maríje Elene osvojila je Oscara za najbolju sporednu glumicu, ispisavši povijest kao prva španjolska glumica kojoj je to pošlo za rukom.
Njezin privatni život oduvijek je privlačio medijsku pažnju. Nakon snimanja filma Nebo boje vanile započela je trogodišnju vezu s Tomom Cruiseom, a kratko je bila i s Matthewom McConaugheyjem.
pravu ljubav pronašla je s kolegom s početka karijere, Javierom Bardemom. Iako su se poznavali od 1992., njihova romansa započela je tek na snimanju filma Vicky Cristina Barcelona 2007. godine. Vjenčali su se u tajnosti tri godine kasnije na Bahamima i danas imaju dvoje djece.
Penelope je ovih dana zasjala na predstavljanju filma The Bride (Nevjesta) u Londonu gdje je stigla u pripijenoj crnoj haljini koja je naglasila njene obline. Posebnu je pažnju privukla i novom frizurom koju je premijerno pokazala prije nekoliko tjedana na Tjednu mode u Parizu.
