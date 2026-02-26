FOTO Ove ljepotice natječu se za Miss Zagreba, pogledajte ih

Antea Šapina ima 23 godine, dolazi iz Velike Gorice. Nakon završene Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, smjer dizajner unutrašnje arhitekture, put ju je odveo na studij javne uprave pri Pravnom fakultetu u Zagrebu. Kroz studij nastoji razumjeti funkcioniranje društvenih sustava i potrebe građana, no njezina najveća strast ostaje gluma, kojoj se planira posvetiti u budućnosti. Slobodno vrijeme provodi u teretani i crtajući, a aktivno se služi engleskim jezikom uz učenje španjolskog i talijanskog. Humanitarni rad joj nije stran; volontirala je na modnim revijama za pomoć djeci, čvrsto vjerujući da svaka pojava može i treba imati višu svrhu. Prijatelji je opisuju kao upornu i snalažljivu osobu spremnu pomoći onima kojima je to potrebno. Kao svoju najveću životnu pobjedu i prepreku koja ju je osnažila, Antea ističe gubitak 45 kilograma. | Foto: PROMO