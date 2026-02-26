FOTO Ove ljepotice natječu se za Miss Zagreba, pogledajte ih

U petak se u Gastro Globusu bira Miss Grada Zagreba. Finalistice su spremne, a tko će odnijeti titulu - saznat ćemo uskoro. Pogledajte ih u galeriji
Paola Les je 20-godišnja Zagrepčanka, koja na jedinstven način spaja egzaktnost znanosti i slobodu umjetničkog pokreta. Studentica je matematike na nastavničkom smjeru na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, vođena plemenitim ciljem: želi postati profesorica koja će svojim entuzijazmom razbiti predrasude o matematici kao „najomraženijem“ predmetu.
Amarie Lalić ima 17 godina i učenica je trećeg razreda prirodoslovno-matematičkog smjera u I.gimnaziji, a njezini su interesi čvrsto usmjereni prema znanosti. Nakon završetka gimnazije, Amarie planira studirati farmaciju u Zagrebu ili molekularnu biologiju u inozemstvu, težeći izvrsnosti u svemu što radi. Uz njezinu posvećenost obrazovanju, Amarie gradi i uspješan put u svijetu manekenstva. Profesionalno se usavršavala kroz školu modelinga, a danas je članica renomirane agencije Talia Model.
Anđelina Nosić ima 18 godina i dolazi iz Zagreba. Njezin obrazovni put, koji je vodio od umjetničke gimnazije do smjera medijskog tehničara, odražava njezinu duboku potrebu za kreativnim izražavanjem. Za Anđelinu umjetnost nije samo hobi, već način života; modu doživljava kao najiskreniju ekspresiju osobnosti, dok njena ljubav prema filmu, fotografiji I novinarstvu pokazuje širinu njezinog interesa za medije. Kao svoj najveći talent istaknula bi crtanje, vještinu koja joj je donijela stipendiju, ali I služila kao unutarnji mir i alat za pronalazak vlastitog identiteta.
Antea Šapina ima 23 godine, dolazi iz Velike Gorice. Nakon završene Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, smjer dizajner unutrašnje arhitekture, put ju je odveo na studij javne uprave pri Pravnom fakultetu u Zagrebu. Kroz studij nastoji razumjeti funkcioniranje društvenih sustava i potrebe građana, no njezina najveća strast ostaje gluma, kojoj se planira posvetiti u budućnosti. Slobodno vrijeme provodi u teretani i crtajući, a aktivno se služi engleskim jezikom uz učenje španjolskog i talijanskog. Humanitarni rad joj nije stran; volontirala je na modnim revijama za pomoć djeci, čvrsto vjerujući da svaka pojava može i treba imati višu svrhu. Prijatelji je opisuju kao upornu i snalažljivu osobu spremnu pomoći onima kojima je to potrebno. Kao svoju najveću životnu pobjedu i prepreku koja ju je osnažila, Antea ističe gubitak 45 kilograma.
Barbara Jurić ima 20 godina. Iako njezini korijeni potječu iz Gračaca, Barbara trenutno živi i gradi svoju budućnost u Zagrebu, gdje je studentica 3. godine sestrinstva na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Njezin primarni profesionalni cilj je postati magistra sestrinstva te kroz humanost i stručnost pružati sigurnost pacijentima. Uz zdravstvenu struku, Barbara pokazuje i snažan poduzetnički duh – u budućnosti planira razviti vlastiti brend parfema te otvoriti palačinkarnicu. Od malih nogu sport je dio njezina identiteta; trenirala je taekwondo i nogomet te igrala odbojku, što joj je usadilo disciplinu i timski duh koji danas održava redovitim treninzima u teretani. Slobodno vrijeme posvećuje čitanju, pjevanju i crtanju, a jedna od najvećih želja joj je volontiranje u Africi i putovanje svijetom.
Hana Kosalec ima 22 godine već tri godine gradi svoj život i obrazovanje u Zagrebu. Studentica je Ekonomskog fakulteta na smjeru računovodstva i financija, a svoju je akademsku bazu dodatno osnažila završetkom Microsoftove akademije za upravljanje projektima. Hana posjeduje jasnu viziju budućnosti – vidi se kao poduzetnica koja će u vlastitom poslovanju uspješno spojiti stručno znanje, odgovornost i kreativnost. Svestranost je njezina ključna osobina; Hana uživa u putovanjima koja doživljava kao priliku za širenje vidika i upoznavanje novih kultura.
Iva Medved ima 19 godina I dolazi iz Zagreba. Studentica je prve godine Međunarodnih odnosa i diplomacije, a njezini životni ciljevi nadilaze klasične okvire. Ivina najveća želja joj je postati ministricom obrazovanja kako bi stvorila moderniji sustav za mlađe generacije i poboljšala njihovu svakodnevicu, što potvrđuje njezinu ambiciju i ljubav prema politici od malih nogu. Svijet mode zanima je oduvijek, pa se modelingom aktivno bavi. Profesionalno se usavršavala kroz modne edukacije, nosila revije brojnih kreativnih dizajnera te bila zaštitno lice istaknutih hrvatskih modnih brendova, čime je stekla dragocjeno iskustvo ispred kamere i na pisti.
Larisa Vrdoljak ima 19 godina svoju budućnost gradi u Zagrebu kao studentica Filozofskog fakulteta. Pohađa dvopredmetni studij pedagogije i sociologije, a nakon diplome želi raditi u školstvu i aktivno doprinijeti razvoju hrvatskog obrazovnog sustava. Tijekom školovanja isticala se izvrsnim uspjehom, a svoje prve profesionalne korake napravila je volontiranjem u dječjem vrtiću.
Leona Gugić ima 22 godine i dolazi iz Zaprešića. Rođena je u Zagrebu, gdje trenutno završava treću godinu studija sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu. Njezin profesionalni put usmjeren je prema dječjoj psihijatriji, jer želi posvetiti karijeru pružanju podrške djeci i mladima u izazovnim područjima mentalnog zdravlja. Njezina predanost zajednici počela je rano od sudjelovanja u simuliranim suđenjima u srednjoj školi do aktivnog angažmana u javnozdravstvenim akcijama poput Dana narcisa, podizanja svijesti o raku dojke te mjerenja tlaka i šećera sugrađanima.
Lucija Peroš ima 19 godina, visoka je 164 cm te je rođena i živi u Zagrebu. Lucija je studentica sociologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, vođena željom za dubljim razumijevanjem društvenih odnosa i suvremenih tema, dok je njezino prethodno obrazovanje za tehničarku optike u školi Ruđera Boškovića u nju usadilo iznimnu preciznost, odgovornost i oko za detalje. Ono što Luciju posebno izdvaja je njezina nevjerojatna radna energija i svestranost koju gradi od rane mladosti. Njezino bogato radno iskustvo obuhvaća poslove u pekari, trgovini, na benzinskoj postaji, pa sve do poslova čišćenja te rada kao hostesa i promotorica.
