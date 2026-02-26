FOTO Ove ljepotice natječu se za Miss Zagreba, pogledajte ih

Obavijesti

U petak se u Gastro Globusu bira Miss Grada Zagreba. Finalistice su spremne, a tko će odnijeti titulu - saznat ćemo uskoro. Pogledajte ih u galeriji
Paola Les je 20-godišnja Zagrepčanka, koja na jedinstven način spaja egzaktnost znanosti i slobodu umjetničkog pokreta. Studentica je matematike na nastavničkom smjeru na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, vođena plemenitim ciljem: želi postati profesorica koja će svojim entuzijazmom razbiti predrasude o matematici kao „najomraženijem“ predmetu. | Foto: PROMO
