FOTO Evo tko je i kako izgleda sin Tereze Kesovije: Alan je ranije pjevao s poznatim ocem

U nedjelju navečer na prepunom Starom placu u Splitu posljednji je put pred publiku u tom gradu stala Tereza Kesovija i napravila koncert za pamćenje. Svemu je iz prvog reda svjedočio njen sin Alan Ungar koji je stigao sa suprugom Ljiljanom i prijateljicom. Alan nije krio sreću i ponos, a uživao je u svakoj sekundi majčina nastupa.

- A kako neću ja znat' sve te pjesme - rekao je pa progovorio o Terezi, ali i o majci.

- Divna, normalna majka - rekao je Alan Ungar, a supruga mu Ljiljana nahvalila svekrvu.

Foto: Davor Lugarić/24sata

Tereza Kesovija Alana je dobila u braku s poznatim glazbenikom Mirom Ungarom. Njihova ljubavna priča započela je 1961. godine, a već godinu dana poslije su se vjenčali. Sin Alan rođen je 1963., a svi su kratko živjeli i u Parizu.

Kada je Alan imao deset godina, Tereza i Miro su se razveli te su se vratili u Zagreb. Alan Ungar danas ima 63 godine, a u braku sa suprugom Ljiljanom dobio je kćer Milu. Šira javnost pamti ga i po bezvremenskom hitu “Al’ tata, ti me voliš”, koji je kao dječak otpjevao s ocem Mirom Ungarom.

O toj pjesmi Alan je govorio i godinama kasnije, istaknuvši da je tek s vremenskim odmakom postao svjestan njezina značaja. “Bio sam sedmogodišnje dijete. Nisu me tada baš puno pitali, ali danas, s odmakom vremena, ponosan sam što smo to napravili. To je pjesma koja je obilježila mnoga djetinjstva”, rekao je Alan 2017. godine.

Zagreb: Premijera dokumentarnog filma "To sam ja" o pjevačici Terezi Kesoviji | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL



