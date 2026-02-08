FOTO Evo tko je sve nastupao u poluvremenu Super Bowla proteklih nekoliko godina

Od najgorih do najboljih, prisjetili smo se koncerata u poluvremenu Super Bowla kroz godine. Prisjetite se kako je kroz godine izgledala pozornica koja će večeras prema svim najavama biti najgledanija na svijetu.
Rihanna je 2023. oduševila čitav svijet nastupom u poluvremenu Super Bowla. Njezin koncert drugi je najgledaniji u povijesti natjecanja s preko 120 milijuna gledatelja.
| Foto: Kirby Lee
Rihanna je 2023. oduševila čitav svijet nastupom u poluvremenu Super Bowla. Njezin koncert drugi je najgledaniji u povijesti natjecanja s preko 120 milijuna gledatelja.
|
Foto: Kirby Lee
Rihanna je 2023. oduševila čitav svijet nastupom u poluvremenu Super Bowla. Njezin koncert drugi je najgledaniji u povijesti natjecanja s preko 120 milijuna gledatelja.
| Foto: Kirby Lee
Bio je to Rihannin prvi nastup nakon pet godina, a prije nastupa najavila je da će publici predstaviti "gosta iznenađenja".
| Foto: Kirby Lee
Ispostavilo se da je "gost" njezino drugo dijete, obzirom da je pjevačica tada otkrila kako je drugi put trudna.
| Foto: Kirby Lee
Usher je 2024. godine nastupio u poluvremenu Super Bowla.
| Foto: BRIAN SNYDER
Gosti su mu bili Alicia Keys, will.i.am, Lil Jon, Ludacris i H.E.R.
| Foto: MIKE BLAKE
Shakira i Jennifer Lopez nastupale su u poluvremenu Super Bowla 2020. godine. Gosti su im bili J Balvin i Bad Bunny, koji je ove godine headliner tog showa. Kritika je pjevačicama bila naklonjena, a njihovi plesni pokreti do danas su ostali među poznatijima u televizijskim prijenosima uživo.
| Foto: Profimedia
Koncert je gledalo 129 milijuna ljudi samo u SAD-u, što ga čini trećim najgledanijim nastupom u poluvremenu Super Bowla u povijesti.
| Foto: BRIAN SNYDER
Glavni izvođač poluvremena Super Bowla prošle godine bio je Kendrick Lamar.
| Foto: Evelyn Hockstein
Na pozornicu su mu se pridružili SZA, glumac Samuel L. Jackson, tenisačica Serena Williams i producent Mustard.
| Foto: Mike Segar
Kada je njegov nastup najavljen, javnost je bila podijeljena zbog njegove otvorene svađe s nekoliko kolega.
| Foto: Mark J. Rebilas
Lady Gaga je u poluvremenu Super Bowla 2017. godine oduševila javnost. Nastupila je sama, bez gostujućih izvođača.
| Foto: Hahn Lionel/ABACA USA
Pjevačica je u nastupu koristila 300 dronova koji su formirali američku zastavu iza nje, a to je prvi put da su se dronovi koristili u izravnom televizijskom prijenosu.
| Foto: Hahn Lionel/ABACA USA
Taj koncert drži rekord zbog najviše nominacija za nagradu Emmy, a odnio je jednu od nagrada.
| Foto: Hahn Lionel/ABACA USA
Godine 2016. u poluvremenu Super Bowla nastupali su Coldplay. Beyonce, Mark Ronson i Bruno Mars bili su im gosti.
| Foto: Hahn Lionel
Prijenos je gledalo preko 115 milijuna ljudi, što je oborilo rekord benda. Nakon nastupa, svi albumi grupe Coldplay našli su se na Billboardovoj top ljestvici.
| Foto: Hahn Lionel
Unatoč nekim kritikama, taj nastup slovi kao jedan od najboljih koncerata u povijesti Super Bowla.
| Foto: Hahn Lionel
Black Eyed Peas bili su glavni izvođači poluvremena Super Bowla 2011. godine, a uz njih su nastupili Usher i Slash.
| Foto: Lionel Hahn
Zbog niza tehničkih problema te pogrešaka samoga benda, njihov nastup slovi kao najgori u povijesti Super Bowla.
| Foto: Lionel Hahn
Foto Lionel Hahn
Katy Perry bila je zvijezda Super Bowla 2015. godine. Na pozornici su joj se onda pridružili Lenny Kravitz i Missy Elliott.
| Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Show je gledalo 118 milijuna ljudi, a osvojio je i dva Emmyja zahvaljujući produkcijskim postignućima.
| Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Pjevačica je na stadion ušla jašući velikog mehaničkog lava, a nastup je otvorila hitom "Roar".
| Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Glavna zvijezda poluvremena Super Bowla 2013. bila je Beyonce, koja je na toj pozornici okupila bivšu grupu Destiny's Child skupa s Kelly Rowland i Michelle Williams.
| Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Kritika joj je bila naklonjena, a cijeli svijet je brujao o tome da je Beyonce još jednom dokazala kako je jedna od najboljih izvođačica na svijetu.
| Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Foto Lionel Hahn
Madonna je 2012. bila prva žena koja je bila headlinerica Super Bowla još od Diane Ross 1996. godine.
| Foto: Lionel Hahn
Uz "kraljicu popa" nastupali su LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A. i CeeLo Green.
| Foto: Lionel Hahn
Madonna je tijekom nastupa predstavila presjek svojih hitova, no ostavila je prostora i gostima da izvedu svoje najpoznatije pjesme.
| Foto: Lionel Hahn
Prince je osvojio pozornicu Super Bowla 2007. godine.
| Foto: Hahn Lionel
Njegov koncert slovi kao najbolji nastup u poluvremenu Super Bowla u povijesti.
| Foto: Hahn Lionel
Tijekom koncerta padala je kiša, glazbenik je kosu omotao u maramu, a čitav stadion uglas je s njim pjevao hit "Purple Rain".
| Foto: Hahn Lionel
Janet Jackson bila je 2004. godine glavna zvijezda poluvremena Super Bowla, a tijekom nastupa joj se na pozornici pridružio Justin Timberlake.
| Foto: Hahn Lionel/ABACA
Ono što je trebalo biti spektakularno finale pretvorilo se u jedan od najkontroverznijih trenutaka u povijesti televizije – incident kasnije prozvan “Nipplegate”.
| Foto: Damir Bošković/Youtube
Tijekom izvedbe Timberlakeove pjesme „Rock Your Body“, u samoj završnici nastupa, pjevač je otpjevao stih „Bet I'll have you naked by the end of this song“ i istovremeno povukao dio kostima Janet Jackson. Time je, makar na djelić sekunde, čitav svijet vidio njezine gole grudi.
| Foto: Damir Bošković/Youtube