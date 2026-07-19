FOTO Film 'Djevojke s Beverly Hillsa' uživa kultni status, a evo gdje je glumačka postava danas

Na Brittany se i danas s toplinom prisjećaju njezini kolege iz filma "Djevojke s Beverly Hillsa". Glumica Elisa Donovan izjavila je u svibnju 2025. za časopis People kako se Murphy uvijek sjeća po njezinoj nevjerojatnoj energiji i vedrini. Prisjetila se da bi Brittany u prostoriju za šminku i frizuru ulazila poput vihora, puna entuzijazma i života, dok su je članovi ekipe upozoravali da ne pokvari frizuru. Ona bi, uz osmijeh, odgovarala da će sve sama popraviti i ponovno odjurila na set. Upravo ta zarazna živahnost i optimizam ostali su trajno urezani u sjećanja svih koji su imali priliku raditi s njom. | Foto: Graylock/Press Association/PIXSELL