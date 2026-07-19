FOTO Film 'Djevojke s Beverly Hillsa' uživa kultni status, a evo gdje je glumačka postava danas

Film "Djevojke s Beverly Hillsa" premijerno je prikazan 19. srpnja 1995. godine te je vrlo brzo postao simbol generacije. Alicia Silverstone tada je bila na vrhuncu karijere, a brojni glumci nastavili su itekako uspješne karijere nakon ovoga filma. U galeriji pogledajte kako glumačka postava izgleda 31 godinu od premijere.
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Prije nego što ju je film "Djevojke s Beverly Hillsa" pretvorio u jednu od najvećih tinejdžerskih zvijezda devedesetih, Alicia Silverstone već je ostvarila nekoliko zapaženih uloga. Pojavila se u filmu "Crush" iz 1993. godine, a širu pozornost privukla je i nastupima u nekoliko glazbenih spotova rock sastava Aerosmith. Ipak, upravo je uloga Cher Horowitz označila prekretnicu u njezinoj karijeri i lansirala je među najprepoznatljivija lica Hollywooda. Iako je kasnije priznala da se tijekom snimanja osjećala iscrpljeno zbog niza uzastopnih filmskih projekata, bila je zahvalna na prilici, ne sluteći da će film s vremenom steći kultni status.
| Foto: YouTube
Prije nego što ju je film "Djevojke s Beverly Hillsa" pretvorio u jednu od najvećih tinejdžerskih zvijezda devedesetih, Alicia Silverstone već je ostvarila nekoliko zapaženih uloga. Pojavila se u filmu "Crush" iz 1993. godine, a širu pozornost privukla je i nastupima u nekoliko glazbenih spotova rock sastava Aerosmith. Ipak, upravo je uloga Cher Horowitz označila prekretnicu u njezinoj karijeri i lansirala je među najprepoznatljivija lica Hollywooda. Iako je kasnije priznala da se tijekom snimanja osjećala iscrpljeno zbog niza uzastopnih filmskih projekata, bila je zahvalna na prilici, ne sluteći da će film s vremenom steći kultni status.
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Foto: YouTube
Prije nego što ju je film "Djevojke s Beverly Hillsa" pretvorio u jednu od najvećih tinejdžerskih zvijezda devedesetih, Alicia Silverstone već je ostvarila nekoliko zapaženih uloga. Pojavila se u filmu "Crush" iz 1993. godine, a širu pozornost privukla je i nastupima u nekoliko glazbenih spotova rock sastava Aerosmith. Ipak, upravo je uloga Cher Horowitz označila prekretnicu u njezinoj karijeri i lansirala je među najprepoznatljivija lica Hollywooda. Iako je kasnije priznala da se tijekom snimanja osjećala iscrpljeno zbog niza uzastopnih filmskih projekata, bila je zahvalna na prilici, ne sluteći da će film s vremenom steći kultni status.
| Foto: YouTube
Prisjećajući se tog razdoblja u razgovoru za časopis People 2020. godine, Silverstone je istaknula kako je obožavala lik Cher i sam scenarij, ali da je tada bila umorna od intenzivnog radnog tempa. Rekla je da nije mogla ni zamisliti kakav će utjecaj film imati na popularnu kulturu te koliko će ga publika zavoljeti. Upravo joj je ta trajna ljubav gledatelja, kako je naglasila, najveća nagrada i razlog zbog kojeg se s velikim zadovoljstvom prisjeća filma.
| Foto: YouTube
Nakon velikog uspjeha filma, Silverstone je nastavila graditi raznoliku glumačku karijeru. Glumila je u filmovima "Batman & Robin", "Vamps", "The Killing of a Sacred Deer", "Reptile" i "Pretty Thing". U televizijskom svijetu posudila je glas Sharon Spitz u animiranoj seriji "Braceface", ostvarila glavnu ulogu u seriji Miss Match, a kasnije se ponovno susrela s kolegom iz "Djevojki s Beverly Hillsa", Jeremyjem Sistom, u humorističnoj seriji "Suburgatory". Nastavila je nizati televizijske uloge i u serijama "American Woman" te "The Baby-Sitters Club".
| Foto: YouTube
Osim glumačke karijere, Alicia Silverstone poznata je i po dugogodišnjem zalaganju za prava životinja i zaštitu okoliša. Pokrenula je internetsku platformu The Kind Life, posvećenu veganskom načinu života i podizanju ekološke svijesti. Godine 2023. ponovno je utjelovila Cher Horowitz u reklami za Super Bowl, pojavivši se u prepoznatljivom kariranom kostimu s kultnim modnim detaljima iz filma, a istu će ulogu nastaviti i u novoj seriji koja nastavlja priču o omiljenoj junakinji. U privatnom životu bila je u braku s glazbenikom Christopherom Jareckim od 2005. do 2018. godine, a zajedno imaju sina Beara Blua, rođenog 2011. godine.
| Foto: O'Connor
Foto REMO CASILLI/REUTERS
Prije nego što je utjelovila samouvjerenu i duhovitu Dionne Davenport u kultnoj tinejdžerskoj komediji "Djevojke s Beverly Hillsa", Stacey Dash već je izgradila solidnu glumačku karijeru u filmovima "Moving", "Mo' Money" i "Renaissance Man". Upravo joj je uloga Cherine najbolje prijateljice donijela najveću prepoznatljivost, a sama glumica smatra da je Clueless zauvijek promijenio način na koji su tinejdžeri prikazivani na filmu. U intervjuu za Elle 2015. godine istaknula je kako njihove junakinje nisu bile zlobne ni umišljene, već mlade djevojke s čvrstim stavovima koje su iskreno željele pomoći drugima, vjerujući da svakoga mogu potaknuti da postane bolja verzija sebe.
| Foto: YouTube/screenshot
Popularnost lika Dionne nastavila se i nakon filmskog uspjeha pa je Dash ponovno utjelovila svoju junakinju u televizijskoj seriji "Djevojke s Beverly Hillsa", koja se prikazivala od 1996. do 1999. godine. Godinama poslije ponovno se udružila s Alicijom Silverstone u videu objavljenom na TikToku, oduševivši obožavatelje ponovnim susretom nezaboravnog dvojca Cher i Dionne. Iako je bila predviđena za povratak u planiranom rebootu usredotočenom upravo na Dionne, projekt je na kraju otkazan.
| Foto: YouTube/screenshot
Dash je nastavila glumiti u filmovima i televizijskim projektima. Pojavila se u filmu "View from the Top" iz 2003. godine, glumila u seriji "The Game", a sudjelovala je i u glazbenim spotovima, među kojima se ističe spot za pjesmu "All Falls Down" Kanyea Westa. Pokrenula je i internetsku seriju "Stacey Dash Is Normal", dok je od 2014. do 2017. godine bila angažirana kao komentatorica na televizijskoj mreži Fox News.
| Foto: YouTube/screenshot
Njezin privatni život posljednjih je godina privukao znatnu medijsku pozornost. Godine 2019. uhićena je nakon obiteljskog sukoba sa suprugom Jeffreyjem Martyjem pod sumnjom za obiteljsko nasilje. Dash je odbacila optužbe te se izjasnila da nije kriva, a slučaj je ubrzo odbačen. Već u lipnju 2020. podnijela je zahtjev za razvod nakon dvije godine braka. Iz ranijih veza ima dvoje odrasle djece, sina Austina i kćer Lolu, kojima je, kako je više puta istaknula, obitelj i dalje jedan od najvažnijih životnih prioriteta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Uloga simpatične, pomalo naivne Tai Frasier u filmu "Djevojke s Beverly Hillsa" otvorila je Brittany Murphy vrata Hollywooda i označila početak iznimno uspješne glumačke karijere. Nakon velikog proboja ostvarila je niz zapaženih uloga u filmovima "8 Mile", "Uptown Girls", "Just Married" i "Sin City". Publika i kritičari posebno su cijenili njezinu prirodnost, energiju i karizmu, zbog kojih je postala jedna od omiljenih glumica svoje generacije.
| Foto: YouTube/screenshot
Osim uspjeha na filmskom platnu, Murphy je gradila i glazbenu karijeru. U suradnji s poznatim producentom i DJ-em Paulom Oakenfoldom snimila je plesni singl "Faster Kill Pussycat", koji je dosegnuo prvo mjesto Billboardove ljestvice plesne glazbe.
| Foto: YouTube/screenshot
Godine 2007. udala se za scenarista i redatelja Simona Monjacka. Brittany Murphy preminula je 2009. godine u 32. godini života od posljedica srčanog zastoja, a njezina iznenadna smrt šokirala je filmsku industriju i milijune obožavatelja diljem svijeta. I danas se smatra jednom od najtragičnijih sudbina Hollywooda, a njezin glumački opus i dalje uživa veliko poštovanje.
| Foto: Michael Germana/Press Association/PIXSELL
Na Brittany se i danas s toplinom prisjećaju njezini kolege iz filma "Djevojke s Beverly Hillsa". Glumica Elisa Donovan izjavila je u svibnju 2025. za časopis People kako se Murphy uvijek sjeća po njezinoj nevjerojatnoj energiji i vedrini. Prisjetila se da bi Brittany u prostoriju za šminku i frizuru ulazila poput vihora, puna entuzijazma i života, dok su je članovi ekipe upozoravali da ne pokvari frizuru. Ona bi, uz osmijeh, odgovarala da će sve sama popraviti i ponovno odjurila na set. Upravo ta zarazna živahnost i optimizam ostali su trajno urezani u sjećanja svih koji su imali priliku raditi s njom.
| Foto: Graylock/Press Association/PIXSELL
Foto pixsell/ilsutracija
Paul Rudd osvojio je publiku u filmu "Djevojke s Beverly Hillsa" ulogom Josha, studenta prava i bivšeg Cherina polubrata, koji postupno postaje jedna od najvažnijih osoba u njezinu životu i odigra ključnu ulogu u njezinu osobnom sazrijevanju. Upravo je ta uloga označila prekretnicu u njegovoj karijeri, a Rudd je kasnije priznao da mu je film potpuno promijenio život. U razgovoru za časopis People 2015. godine našalio se kako se, zahvaljujući toj ulozi, "zaljubio u samoga sebe", a istaknuo je da je film bio pravi početak njegova velikog uspjeha.
| Foto: Screenshot/YouTube.
Nakon proboja u Hollywoodu, Rudd je ostvario niz zapaženih uloga u popularnim komedijama "Anchormana" i njegova nastavka iz 2013., "The 40-Year-Old Virgin", "Knocked Up" te "This Is 40". Veliku popularnost stekao je i na televiziji, gdje je utjelovio Mikea Hannigana, supruga Phoebe Buffay, u posljednjim dvjema sezonama kultne serije "Prijatelji". Gledatelji ga pamte i po ulogama Bobbyja Newporta u seriji "Parks and Recreation" te Bena Glenroya u hvaljenoj seriji "Only Murders in the Building".
| Foto: Screenshot/YouTube.
Njegova karijera dodatno je dobila na zamahu ulaskom u Marvelov filmski svemir, gdje je postao zaštitno lice superjunaka Ant-Mana. Rudd je ovu ulogu ponovio u nekoliko Marvelovih filmova, čime je stekao novu generaciju obožavatelja diljem svijeta. Među njegovim zapaženijim projektima nalaze se i filmovi "The Perks of Being a Wallflower", "Ghostbusters: Frozen Empire" te "Death of a Unicorn".
| Foto: Matt Crossick
Na privatnom planu Paul Rudd je od 2003. godine u braku sa scenaristicom Julie Yaeger. Par ima dvoje djece, sina Jacka, rođenog 2006. godine, i kćer Darby, rođenu 2010. godine. Osim po uspješnoj karijeri i prepoznatljivom smislu za humor, Rudd je poznat i po svojoj skromnosti te mladolikom izgledu, zbog čega ga je časopis People 2021. godine proglasio najseksepilnijim muškarcem na svijetu.
| Foto: RE/Westcom/starmaxinc.com
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Donald Faison, koji je u filmu "Djevojke s Beverly Hillsa" utjelovio simpatičnog i duhovitog Murrayja, nastavio je igrati istog lika i u televizijskoj seriji nastaloj prema filmu. Glumac nikada nije skrivao koliko mu je taj projekt ostao drag, a i danas priželjkuje povratak u svijet tog filma. U razgovoru za časopis People 2024. godine izjavio je kako bi najviše volio snimiti nastavak filma, zamišljajući priču u kojoj su glavne zvijezde djeca originalnih likova, dok bi Cher preuzela ulogu kakvu je nekad imao njezin otac Mel Horowitz. Dodao je i kako vjeruje da bi Cher i Josh, unatoč neobičnom početku njihove ljubavne priče, i dalje bili zajedno.
| Foto: YouTube/screenshot
Nakon uspjeha filma "Djevojke s Beverly Hillsa", Faison je ostvario niz zapaženih sporednih uloga u filmovima "Waiting to Exhale", "Josie and the Pussycats" te "Uptown Girls", u kojem je ponovno surađivao s Brittany Murphy. Ipak, njegov najveći televizijski uspjeh stigao je s ulogom dr. Chrisa Turka u popularnoj humorističnoj seriji "Scrubs", u kojoj je glumio tijekom svih devet sezona i postao jedan od najomiljenijih televizijskih liječnika.
| Foto: YouTube/screenshot
Nakon završetka "Scrubsa" nastavio je graditi uspješnu televizijsku karijeru. Od 2011. do 2015. godine bio je jedan od glavnih glumaca u humorističnoj seriji "The Exes", a kasnije je ostvario zapaženu ulogu i u seriji "Extended Family", koja se prikazivala od 2023. do 2024. godine.
| Foto: YouTube/screenshot
Na privatnom planu Donald Faison bio je u braku s Lisom Askey od 2001. do 2005. godine. Godine 2012. oženio je CaCee Cobb, dugogodišnju prijateljicu pjevačice Jessice Simpson, a kum na njihovu vjenčanju bio je njegov kolega iz serije "Scrubs", Zach Braff. Sa suprugom ima dvoje djece, sina Rocca i kćer Wilder, dok iz prethodnih veza ima još četvero djece, kojima je, kako često ističe, obitelj uvijek na prvom mjestu.
| Foto: Caroline Brehman/REUTERS
Foto Caroline Brehman/REUTERS
Elisa Donovan ostala je upamćena kao Amber, samouvjerena i pomalo umišljena učenica iz kultnog filma "Djevojke s Beverly Hillsa", koja je popularizirala danas legendarni pokret rukom uz riječ "whatever". Nakon uspjeha filma ponovno je utjelovila Amber u televizijskoj seriji, a gotovo tri desetljeća kasnije vratila se toj ulozi i u reklami za Rakuten emitiranoj tijekom Super Bowla 2023. godine zajedno s Alicijom Silverstone. Donovan ističe da joj je velika čast što je i danas povezuju s filmom koji je obilježio jednu generaciju i koji je, prema njezinim riječima, mnogim ljudima donio radost.
| Foto: Screenshot/YouTube.
U razgovoru za časopis People u svibnju 2025. godine naglasila je kako je posebno ponosna na činjenicu da se film "Djevojke s Beverly Hillsa" temelji na romanu "Emma" Jane Austen. Smatra da upravo ta književna podloga filmu daje dodatnu vrijednost i bezvremensku kvalitetu. Dodala je kako je glumački posao često zahtjevan i nepredvidiv, zbog čega joj mnogo znači što je bila dio projekta koji i nakon trideset godina ima posebno mjesto u srcima publike.
| Foto: Screenshot/YouTube.
Donovan je nastavila uspješnu glumačku karijeru ulogom u filmu "A Night at the Roxbury" te popularnoj seriji "Beverly Hills, 90210". Glumila je i Morgan Cavanaugh u seriji "Sabrina the Teenage Witch", a pojavila se i u glazbenom spotu grupe *NSYNC za pjesmu "I Drive Myself Crazy", gdje je utjelovila ljubavni interes Joeya Fatonea. Osim toga, ostvarila je niz uloga u filmovima iz serijala "The Dog Who Saved", pisala je blogove o roditeljstvu za časopis People te je 2021. godine objavila autobiografsku knjigu "Wake Me When You Leave".
| Foto: Screenshot/YouTube.
Na privatnom planu Elisa Donovan udala se 2012. godine za Charlieja Bigelowa. Iste godine par je dobio kćer Scarlett Avery, a glumica se posljednjih godina, uz glumačke projekte, posvetila obiteljskom životu i pisanju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram