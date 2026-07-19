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31 GODINA OD PREMIJERE

FOTO Film 'Djevojke s Beverly Hillsa' uživa kultni status, a evo gdje je glumačka postava danas

Film "Djevojke s Beverly Hillsa" premijerno je prikazan 19. srpnja 1995. godine te je vrlo brzo postao simbol generacije. Alicia Silverstone tada je bila na vrhuncu karijere, a brojni glumci nastavili su itekako uspješne karijere nakon ovoga filma. U galeriji pogledajte kako glumačka postava izgleda 31 godinu od premijere.
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FOTO Film 'Djevojke s Beverly Hillsa' uživa kultni status, a evo gdje je glumačka postava danas
Prije nego što ju je film "Djevojke s Beverly Hillsa" pretvorio u jednu od najvećih tinejdžerskih zvijezda devedesetih, Alicia Silverstone već je ostvarila nekoliko zapaženih uloga. Pojavila se u filmu "Crush" iz 1993. godine, a širu pozornost privukla je i nastupima u nekoliko glazbenih spotova rock sastava Aerosmith. Ipak, upravo je uloga Cher Horowitz označila prekretnicu u njezinoj karijeri i lansirala je među najprepoznatljivija lica Hollywooda. Iako je kasnije priznala da se tijekom snimanja osjećala iscrpljeno zbog niza uzastopnih filmskih projekata, bila je zahvalna na prilici, ne sluteći da će film s vremenom steći kultni status. | Foto: YouTube
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Prije nego što ju je film "Djevojke s Beverly Hillsa" pretvorio u jednu od najvećih tinejdžerskih zvijezda devedesetih, Alicia Silverstone već je ostvarila nekoliko zapaženih uloga. Pojavila se u filmu "Crush" iz 1993. godine, a širu pozornost privukla je i nastupima u nekoliko glazbenih spotova rock sastava Aerosmith. Ipak, upravo je uloga Cher Horowitz označila prekretnicu u njezinoj karijeri i lansirala je među najprepoznatljivija lica Hollywooda. Iako je kasnije priznala da se tijekom snimanja osjećala iscrpljeno zbog niza uzastopnih filmskih projekata, bila je zahvalna na prilici, ne sluteći da će film s vremenom steći kultni status. | Foto: YouTube
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