FOTO Film 'Fiume o morte!' s titulom europskog Oscara stigao pred zagrebačku publiku

U međuvremenu je proputovao svijet od Australije, Kanade, SAD-a preko Tajvana do Meksika, prikazan je u njujorškoj MoMA-i, uvršten je na oko 50 festivala na kojima je osvojio i brojne nagrade, uključujući čak šest Zlatnih Arena na Pulskom filmskom festivalu. | Foto: Neva Zganec/PIXSELL