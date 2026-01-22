Obavijesti

SVEČANA PROJEKCIJA

FOTO Film 'Fiume o morte!' s titulom europskog Oscara stigao pred zagrebačku publiku

Nakon što je proteklog vikenda osvojio nagradu za najbolji europski dokumentarni film na svečanosti dodjele Europskih filmskih nagrada u Berlinu, film 'Fiume o morte!' Igora Bezinovića dobio je u četvrtak svečanu projekciju u kinu Kaptol Boutique Cinema
Zagreb: Susret s ekipom filma "Fiume o morte" u Kaptol Boutique Cinema
U kino su stigli redatelj Bezinović, producenti Vanja Jambrović i Tibor Keser, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek... | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
