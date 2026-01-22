FOTO Film 'Fiume o morte!' s titulom europskog Oscara stigao pred zagrebačku publiku

Nakon što je proteklog vikenda osvojio nagradu za najbolji europski dokumentarni film na svečanosti dodjele Europskih filmskih nagrada u Berlinu, film 'Fiume o morte!' Igora Bezinovića dobio je u četvrtak svečanu projekciju u kinu Kaptol Boutique Cinema
U kino su stigli redatelj Bezinović, producenti Vanja Jambrović i Tibor Keser, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek...
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
U kino su stigli redatelj Bezinović, producenti Vanja Jambrović i Tibor Keser, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek... |
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
U kino su stigli redatelj Bezinović, producenti Vanja Jambrović i Tibor Keser, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek...
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Europska nagrada samo je posljednja u nizu.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Film je svjetsku premijeru imao na prestižnom festivalu u Rotterdamu, gdje je osvojio glavnu nagradu festivala te nagradu FIPRESCI.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
U međuvremenu je proputovao svijet od Australije, Kanade, SAD-a preko Tajvana do Meksika, prikazan je u njujorškoj MoMA-i, uvršten je na oko 50 festivala na kojima je osvojio i brojne nagrade, uključujući čak šest Zlatnih Arena na Pulskom filmskom festivalu.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Neke od priznanja su: nagrada publike na CinEastu u Luksemburgu i na Danima hrvatskog filma; nagrada Adriatic TV&Film Awards za režiju, scenarij i najbolji film; nagrada Albert Kapović (dodijeljena na ZFF-u) producentima Vanji Jambrović i Tiboru Keseru i mnoga druga.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Nagrađivani autor Bezinović (dobitnik Velike zlatne Arene za dugi igrani film Kratki izlet 2017.) na iznimno kreativan način propituje posljedice okupacije grada na grad i njegove stanovnike.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Kako bi pronašao odgovore, autor je angažirao niz građana Rijeke, kojeg Talijani zovu Fiume, koji prepričavaju, rekonstruiraju i reinterpretiraju bizarnu priču o 16-mjesečnoj okupaciji njihova grada 1919. godine od strane talijanskog pjesnika, dandyja i propovjednika rata Gabrielea D’Annunzija.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL