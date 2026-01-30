FOTO Film uz koji su odrastale generacije: Evo kako su se mijenjali glumci iz 'Sam u kući'

S "kraljem popa" Michaelom Jacksonom se sprijateljio još dok je bio dječak te se pojavio u njegovom spotu za pjesmu "Black or white" 1991. Kada su Jacksona optužili za napastovanje djece, na sudu je rekao da je spavao s njim u krevetu, ali da ga nikada nije napastovao. | Foto: Youtube/Screenshoot