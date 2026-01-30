Obavijesti

Galerija

Komentari 0
KULTNI KLASIK

FOTO Film uz koji su odrastale generacije: Evo kako su se mijenjali glumci iz 'Sam u kući'

Catherine O’Hara preminula je 30. siječnja 2026., John Heard umro je 2017., a Macaulay Culkin i danas povremeno glumi, a privatan život ne izlaže previše javnosti
Macaulay Culkin
Kevin McCallister je osmogodišnji dječak koji ostaje sam u Chicagu tijekom božićnih praznika jer su ga roditelji "zaboravili" probuditi. Brani kuću od dvojice zlikovaca te im čitavo vrijeme priprema smicalice. Utjelovio ga je Macaulay Culkin. | Foto: Profimedia/arhivska fotografija
1/23
Kevin McCallister je osmogodišnji dječak koji ostaje sam u Chicagu tijekom božićnih praznika jer su ga roditelji "zaboravili" probuditi. Brani kuću od dvojice zlikovaca te im čitavo vrijeme priprema smicalice. Utjelovio ga je Macaulay Culkin. | Foto: Profimedia/arhivska fotografija
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026