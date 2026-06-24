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PODRŠKA S TRIBINA

FOTO Franka Batelić u Torontu podržala Ćorluku, a društvo joj je pravila Ornela iz Big Brothera

Piše Zrinka Medak Radić,
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FOTO Franka Batelić u Torontu podržala Ćorluku, a društvo joj je pravila Ornela iz Big Brothera
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Foto: Instagram/Schreenshoot

Dvije dame zajedno su gledale utakmicu Vatrenih, a sve su obilježile fotkom na društvenim mrežama

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Naša poznata pjevačica Franka Batelić odletjela je u Toronto kako bi podržala supruga Vedrana Ćorluku, legendarnu peticu Vatrenih, a danas pomoćnog trenera izbornika Zlatka Dalića, u utakmici protiv Paname. S putovanja se redovito javljala preko Instagram objava, no jedna je fotka posebno iznenadila njene pratitelje.

Foto: Instagram/Schreenshoot

Naime, Franka je otkrila kako je utakmicu s tribina gledala uz jedno poznato lice s malih ekrana. Riječ je o Orneli March, poznatijom pod prezimenom Bešker, koja je 2008. godine bila natjecateljica Big Brothera gdje je stigla do finala.

Ornela se u međuvremenu iz Splita preselila u SAD i udala za Amerikanca Josepha Marcha, a karijeru je izgradila u filmskoj industriji.

Foto: Instagram/Schreenshoot
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