FOTO Franka Batelić u Torontu podržala Ćorluku, a društvo joj je pravila Ornela iz Big Brothera

Naša poznata pjevačica Franka Batelić odletjela je u Toronto kako bi podržala supruga Vedrana Ćorluku, legendarnu peticu Vatrenih, a danas pomoćnog trenera izbornika Zlatka Dalića, u utakmici protiv Paname. S putovanja se redovito javljala preko Instagram objava, no jedna je fotka posebno iznenadila njene pratitelje.

Foto: Instagram/Schreenshoot

Naime, Franka je otkrila kako je utakmicu s tribina gledala uz jedno poznato lice s malih ekrana. Riječ je o Orneli March, poznatijom pod prezimenom Bešker, koja je 2008. godine bila natjecateljica Big Brothera gdje je stigla do finala.

Ornela se u međuvremenu iz Splita preselila u SAD i udala za Amerikanca Josepha Marcha, a karijeru je izgradila u filmskoj industriji.