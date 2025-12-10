Obavijesti

POGLEDAJTE VI TU ATMOSFERU!

FOTO Frontmen Rammsteina osvojio zagrebačku publiku

Arena Zagreb u srijedu navečer disala je kao jedan organizam, pulsirala u ritmu industrijskog metala dok je Till Lindemann zakoračio na pozornicu i preuzeo kontrolu nad svakim centimetrom dvorane. Publika je eruptirala, a Lindemann je odmah uzvratio teatralno, moćno, bez kočnica
Zagreb: Till Lindemann nastupio u Areni
Nastupio je u sklopu europske turneje 'Meine Welt', koja je krenula rasprodanim koncertom u Leipzigu i obuhvaća 26 datuma diljem Europe. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Nastupio je u sklopu europske turneje 'Meine Welt', koja je krenula rasprodanim koncertom u Leipzigu i obuhvaća 26 datuma diljem Europe. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
