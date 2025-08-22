Oproštaj od dame hrvatske glazbe FOTO Gabi Novak sada počiva uz Arsena, Matiju i svoju majku na zagrebačkome Mirogoju...

Ovih dana obitelj i najbliži u tišini su se oprostili od Gabi Novak, glazbene dive koja nas je napustila 11. kolovoza u 90. godini. Na zagrebačkom Mirogoju sad počiva uz svoje najmilije, supruga Arsena, sina Matiju i majku Elizabetu Reiman