ČISTI LUKSUZ

FOTO Gazdina kći voli skupe torbice: Cijene ovih modnih dodataka mogle bi vas šokirati

Foto: Instagram/Canva

Iva Todorić uživa u skupocjenim torbicama brenda Hermes, a cijene pojedinih modela penju se do vrtoglavih 20 tisuća eura

Iva Todorić, kći poduzetnika Ivice Todorića, na svom Instagram profilu često objavljuje fotografije svoje svakodnevice, a s vremena na vrijeme tako se pohvali i skupim modnim dodacima. 

Tako je u najnovijoj objavi Iva pokazala kako provodi adventske dane u dobrom društvu i na javnim događanjima, a detalj s jedne fotografije posebno je zapeo za oko. Naime, Iva je napravila selfie u ogledalu, dok se oko nje nalaze predivni božićni ukrasi. Ali zvijezda te fotografije skupocjena je narančasta torbica koju Iva drži na ruci. 

Riječ je o torbici brenda Hermes, Kelly 32, koja se na internetu može naći po cijeni od 10 do 16 tisuća eura. Iva je torbicu savršeno uparila s narančastom kariranom suknjom i crnim svjetlucavim sakoom.

Foto: Instagram/Iva Todorić

Inače, Hermesove torbice dostižu cijenu i do 20 tisuća eura ovisno o tome od kakve su kože napravljene, krokodilske ili nojeve. Takve torbice napravljene su za pripadnike visokog društva, a čak i za njih postoje liste čekanja i limitiran izbor modela.

Iva i inače voli Hermes torbice, pa je tako jednom prilikom objavila fotografiju na kojoj ima ljubičastu varijantu iste torbice, a na koncert Lepe Brene prošle godine otišla je s manjim modelom Hermesa koji vrijedi između 8 i 12 tisuća eura.

Foto: Instagram/
