FOTO Gdje su danas glumci koji su igrali Jamesa Bonda? Neki su šokirali svojom transformacijom

Petog listopada 1962. javno je prikazan prvi film o Jamesu Bondu, a tijekom desetljeća tu su ulogu igrali Barry Nelson, Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan i Daniel Craig.
Prije točno 63 godine publika je po prvi put na ekranima gledala najpoznatijeg tajnog agenta. Evo tko je sve igrao Jamesa Bonda...
Barry Nelson, rođen kao Robert Haakon Nielsen, bio je prvi glumac koji je utjelovio tajnog agenta Iana Fleminga Jamesa Bonda.
Pojavio se na ekranu u adaptaciji romana Iana Fleminga Casino Royale iz 1954. u televizijskoj antologijskoj seriji Climax!
Nelson je glumio Jamesa Bonda kao američkog agenta kojeg neki u programu zovu 'Jimmy'. Umro je 2007. u 90. godini.
Drugi James Bond bio je Sean Connery, koji se u toj ulozi ipak zadržao malo duže od svojeg prethodnika i utjelovio ga u čak pet filmova zaredom.
'Dr. No' (1962), 'Iz Rusije s ljubavlju' (1963), 'Goldfinger' (1964), 'Thunderball' (1965) i 'Samo dvaput se živi' (1967).
Iako su svi mislili da više neće glumiti Agenta 007, ulozi se vratio 1971. godine u filmu 'Dijamanti su vječni'. Bonda je zadnji put odigrao 1983. u filmu 'Nikad ne reci nikad'.
Umro je 2020. u 90. godini.
Film 'Casino Royale' dobio je 1967. godine remake, a Bonda je samo u njemu utjelovio glumac David Niven.
Rođen je u Londonu, iako je tvrdio da je rođen u Kirriemuiru.
Bio je drugi glumac koji je igrao ulogu u filmu izvan franšize EON Productions.
Umro je 1983. godine.
Dok je Connery bio na pauzi, agenta u filmu iz 1969. godine 'U službi Njezina Veličanstva' glumio je George Lazenby.
Tijekom audicije, Lazenby je slučajno udario profesionalnog hrvača, koji je bio koordinator kaskadera, u lice, impresionirajući Broccolija svojom sposobnošću ispoljavanja agresije.
Prošle godine su ga snimili fotografi dok se pomoću hodalice i obitelji kretao kalifornijskim gradom.
Tamošnji fotoreporteri ističu kako se dojmio prilično krhkim dok je prolazio ulicama u ležernoj kombinaciji.
Uslijedilo je to tri tjedna nakon što se na društvenim mreža oprostio od svijeta filma.
Roger Moore bio je najdugovječniji Bond. Filmskog agenta glumio je čak 12 godina u sedam filmova.
'Živi i pusti umrijeti' (1973), 'Čovjek sa zlatnim pištoljem' (1974), 'Špijun koji me volio' (1977), 'Moonraker' (1979), 'Samo za tvoje oči' (1981), 'Octopussy' (1983) i 'Pogled na ubojstvo' (1985).
Iako postoje teorije da je Roger Moore uzet u obzir kao mogući James Bond još 1962., te da je bio prvi izbor Iana Fleminga za tu ulogu, prvi službeni kontakti s produkcijom serijala o britanskom tajnom agentu datiraju u 1967.
Neki su ga kritizirali da je Jamesa Bonda previše izvrgnuo parodiji.
Unatoč tome smatra se zajedno s Seanom Conneryjem jednim od najboljih interpretatora te uloge.
Preminuo je 2017. godine.
Timothy Dalton dvaput je utjelovio Jamesa Bonda u filmovima 'Dan smrti' (1987) i 'Dozvola za ubojstvo' (1989).
U intervjuu 1987. Dalton je rekao: 'Izvorno nisam želio preuzeti dužnost od Seana Conneryja. Bio je predobar, bio je predivan. Imao sam oko 24 ili 25 godina, što je premlado.'
Tijekom predprodukcije filma 'Samo za tvoje oči', ponovno su mu se obratili, ali nije bio naklonjen smjeru u kojem su filmovi išli, niti je mislio da producenti ozbiljno traže novog 007.
Nakon što je sada završio snimanje 'Brende Starr', Dalton je prihvatio ulogu Bonda za 'The Living Daylights'.
Timothy Dalton danas ima 79 godina.
Ulogu Agenta 007 od 1995. do 2002. godine preuzeo je Pierce Brosnan.
Glumio je u filmovima 'GoldenEye' (1995), 'Sutra nikad ne umire' (1997), 'Svijet nije dovoljan' (1999) i 'Umri drugi dan' (2002).
Nedavno se morao 'postariti', radi uloge u filmu 'The Last Rifleman' u kojem slavni glumac igra veterana Drugog svjetskog rata, Artieja Crawforda.
Danas ima 72 godine
Daniel Craig Bonda je prvi put utjelovio 2006. godine u još jednom remakeu filma 'Casino Royale'.
Fiktivnog agenta nastavio je glumiti i u filmovima 'Zrno utjehe' (2008), 'Skyfall' (2012) i 'Spectre' (2015), a Bonda je utjelovio i u filmu 'Za smrt nema vremena'.
Prošle je godine u Veneciji šokirao svojim izgledom!
Pustio je dugu prosijedu kosu, a za odjevnu kombinaciju odabrao je običnu majicu, traperice i sunčane naočale. Time je postigao da izgleda kao potpuno druga osoba
