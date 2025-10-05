Obavijesti

PRIJE 63 GODINE PRIKAZAN PRVI FILM

FOTO Gdje su danas glumci koji su igrali Jamesa Bonda? Neki su šokirali svojom transformacijom

Petog listopada 1962. javno je prikazan prvi film o Jamesu Bondu, a tijekom desetljeća tu su ulogu igrali Barry Nelson, Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan i Daniel Craig.
FOTO Gdje su danas glumci koji su igrali Jamesa Bonda? Neki su šokirali svojom transformacijom
Prije točno 63 godine publika je po prvi put na ekranima gledala najpoznatijeg tajnog agenta. Evo tko je sve igrao Jamesa Bonda... | Foto: Profimedia/IMDB
