FOTO George Clooney slavi 65. rođendan: Evo kako se mijenjao

George Clooney jedan je od najpoznatijih glumaca, a osim ulogama, javnost je intrigirao privatnim životom. Clooney danas slavi 65. rođendan.
George Clooney već desetljećima zauzima posebno mjesto u svijetu filma, ne samo kao karizmatični glumac nego i kao redatelj, producent i javna osoba čiji privatni život često intrigira javnost. Njegova karijera razvijala se postupno, ali stabilno, dok je njegov osobni život prošao kroz zanimljivu transformaciju.
Foto: IFA Film
Rođen 1961. u Kentuckyju, Clooney potječe iz obitelji povezane s medijima i zabavnom industrijom. Njegov otac, Nick Clooney, bio je poznati novinar i voditelj, dok je njegova teta, Rosemary Clooney, ostavila značajan trag u glazbi i filmu. Takvo okruženje nesumnjivo je oblikovalo njegov interes za javni život i umjetnost.
Iako je danas sinonim za holivudski uspjeh, Clooneyjev put do slave nije bio brz. Pravu prekretnicu doživio je 1994. godine ulogom doktora Douga Rossa u seriji "Hitna služba", koja ga je lansirala među zvijezde. Ubrzo nakon toga uslijedile su filmske uloge, od komercijalnih projekata poput "Batman & Robin" do kritički hvaljenih ostvarenja kao što su "O Brother, Where Art Thou?", "Michael Clayton" i "The Descendants".
Dva Oscara, jedan za glumu u "Syriani", a drugi kao producent filma "Argo", dodatno su učvrstila njegov status u industriji.
No, jednako zanimljiv kao i njegova karijera jest i njegov privatni život. Clooney je godinama bio poznat kao jedan od najpoželjnijih neženja Hollywooda.
Njegov prvi brak s glumicom Talijom Balsam trajao je kratko, od 1989. do 1993., nakon čega je javno izjavio da se više nikada neće ženiti niti imati djecu.
Unatoč toj odluci, tijekom godina bio je u vezama s brojnim poznatim ženama. Među njima su bile glumice poput Kriste Allen, Kimberly Russell te Stacy Keibler. Njegov ljubavni život često je punio naslovnice, a javnost je s interesom pratila svaku novu vezu.
Sve se promijenilo kada je upoznao Amal Alamuddin, uglednu pravnicu specijaliziranu za međunarodno pravo i ljudska prava.
Njihov susret 2013. godine označio je prekretnicu u Clooneyjevu životu. Veza se razvijala brzo, a već 2014. godine par se vjenčao u raskošnoj ceremoniji u Veneciji.
Brak s Amal donio je novu dimenziju Clooneyjevu životu. Ne samo da je napustio imidž vječnog neženje, nego je 2017. godine postao i otac blizanaca, Elle i Alexandera.
Danas često ističe kako mu je obitelj prioritet te da nastoji održati ravnotežu između posla i privatnog života.
Njegova djeca, koja govore više jezika i odrastaju daleko od medijske pozornosti, svjedoče o njegovoj želji da ih zaštiti od pretjerane izloženosti javnosti.
Clooney danas živi uglavnom između filmskih projekata i obiteljskog mira u Francuskoj, gdje živi sa suprugom i djecom. Iako je i dalje aktivan u filmskoj industriji, sve više bira projekte koji ga osobno zanimaju, dok istovremeno uživa u ulozi supruga i oca.
