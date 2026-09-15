FOTO Glamurozno, elegantno, a i bizarno: Pogledajte u čemu su slavni došli na dodjelu Emmyja

Ovogodišnja 78. dodjela nagrada Emmy, održana u Los Angelesu, protekla je u znaku serije "Widows Bay", koja je pomela konkurenciju u kategoriji komedije, te medicinske drame "The Pitt". No, osim nagrada, pažnju su plijenile i odjevne kombinacije
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Foto DANIEL COLE
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