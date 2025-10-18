Obavijesti

Galerija

Komentari 10
SJEĆATE LI IH SE?

FOTO Glumačka postava serije 'Roseanne' 37 godina kasnije: Evo gdje su danas i što rade

Serija 'Roseanne' je na malim ekranima debitirala 18. listopada 1988., a prikazivala se do 1997. godine. Iznjedrila je istinske probleme radničkih obitelji - svakodnevnu borbu sa siromaštvom, pretilošću i pokušajem zapošljavanja.
137066129
Humoristična serija 'Roseanne' bila je najgledanija serija u Americi 90-ih godina. Zabavne zgode glasne Rosanne bez dlake na jeziku uveseljavale su generacije, a znakovit uspjeh serija je postigla i zbog tematike. | Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
1/56
Humoristična serija 'Roseanne' bila je najgledanija serija u Americi 90-ih godina. Zabavne zgode glasne Rosanne bez dlake na jeziku uveseljavale su generacije, a znakovit uspjeh serija je postigla i zbog tematike. | Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Komentari 10

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025