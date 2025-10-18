FOTO Glumačka postava serije 'Roseanne' 37 godina kasnije: Evo gdje su danas i što rade

Serija 'Roseanne' je na malim ekranima debitirala 18. listopada 1988., a prikazivala se do 1997. godine. Iznjedrila je istinske probleme radničkih obitelji - svakodnevnu borbu sa siromaštvom, pretilošću i pokušajem zapošljavanja.
Humoristična serija 'Roseanne' bila je najgledanija serija u Americi 90-ih godina. Zabavne zgode glasne Rosanne bez dlake na jeziku uveseljavale su generacije, a znakovit uspjeh serija je postigla i zbog tematike.
'Roseanne' je na malim ekranima debitirala 1988., a prikazivala se do 1997.
Dvadeset i jednu godinu kasnije, humoristična serija dobila je dugoisčekivani nastavak na ABC-ju.
Svi su se radovali, ali ne zadugo. Ubrzo je 'Roseanne' ukinuta jer je glavna glumica Rosanne Barr usporedila bivšu Obaminu savjetnicu Valerie Jarrett s majmunom.
- Njezina objava na Twitteru kosi se s našim vrijednostima i načelima. Iz tog smo razloga odlučili prekinuti s prikazivanjem serije - poručili su iz TV kuće u svibnju 2018., da bi mjesec dana kasnije potvrdili nastavak serije pod nazivom 'The Conners' bez glavne glumice.
Nakon što su novi nastavci serije pod originalnim imenom 'Roseanne' otkazani, njezin lik je 'ubijen' - predoziranjem opioidom. Odluku o otpuštanju Roseanne donio je izvršni direktor Disneya Bob Iger.
- Duboko žalim zbog komentara kojeg sam napisala na Twitteru. Želim se ispričati Valerie Jarrett, cijelom društvu s ABC-a i ekipi koja je radili na 'Roseanne'. Stvarno mi je žao zbog neukusne šale koja ne predstavlja ono za što se borim i što predstavljam. Obožavam sve ljude i stvarno mi je žao. Danas su moje riječi uzrokovale val otkaza vrlo vrijednih ljudi. Ispričavam se i publici koju sam zabavljala desetljećima. Stvarno mi je žao od srca i molim vas za oprost - napisala je naknadno Barr.
Roseanne nije ostala samo bez serije već je dobila i otkaz u agenciji za traženje talenata.
Ovo nije prvi skandal s kojim se povezuje Roseanne.
U vrijeme američkih izbora 2016., proglasila je kandidatkinju Hillary Clinton ubojicom jer se nije slagala s njezinom međunarodnom politikom.
Gostujući u emisiji Jimmyja Kimmela, Barr je istaknula da podupire Trumpa i voditelju Kimmelu pokazala srednji prst.
Voditelj Jimmy Kimmel je bio suspendiran nakratko te se njegova emisija vratila, a prije nekoliko dana Roseanne Barr je istaknula kako kuća ABC ima "dvostruke standarde". "Čitav moj život je bio uništen nakon gostovanja kod njega, a on je samo dobio pauzu. Mene su obrisali iz povijesti feminizma, a žene nisam ni spominjala", istaknula je Barr.
Barr je prije nekoliko dana prodala svoj ranč na Havajima za čak 2,6 milijuna dolara. Posjed je dugo imala, a prodala ga je za 650.000 dolara više od početne tražene cijene. Kako prenose američki mediji, prije nekoliko dana su se mnogi otimali za kupiti spomenuti ranč.
Ova posrnula komičarka je imala težak privatni život koji je često ismijavala u svojim stand-up nastupima.
- Slava je *urva. Teško se nositi s njom jer vas izluđuje. Tijekom kraha glumca Charlieja Sheena, brojni mediji su me pokušali kontaktirati jer znam ponešto o slomu, propalim brakovima, javnim istupima, svađanju s producentima... Slava je poput bipolarnog poremećaja, u jednom trenutku pomislite da ste odabrani od Boga, a u drugom ste na dnu - ispričala je ranije Roseanne za Vulture.
Zanimljiva je činjenica da su sva trojica bivših muževa Roseanne Barr imali malu ulogu u njezinoj seriji. S prvim suprugom Billom Pentlandom ima troje djece.
Godine 1990. razvela se od njega i samo četiri dana poslije udala za komičara Toma Arnolda s kojim nije imala djece. Nakon rastave od Toma, 1995. udala se za svog bivšeg zaštitara Bena Thomasa s kojim je dobila sina Bucka, pisao je mentalfloss.com.
Roseanne je 2016. otkrila da pati od glaukoma i makularne degeneracije, bolesti od koje postupno gubi vid. Njezin otac patio je od iste bolesti.
Osim toga, priznala je da puši marihuanu kako bi joj olakšala bolove i pritisak koji osjeća u očima. Danas živi izvan svjetla reflektora.
John Goodman u seriji je utjelovio Roseannina supruga građevinara. Obožavali su ga i gledatelji i kritičari, a za ovu ulogu osvojio je i Zlatni globus.
U posljednjoj sezoni povratničkog serijala, Dan je uglavnom pokušavao prebroditi smrt svoje supruge.
Pri samom kraju sezone, upustio se u flert s konobaricom Louise (Katey Sagal), prijateljicom iz srednje škole. Naposljetku su se ipak zadržali samo na prijateljskom odnosu.
Danas se rijetko pojavljuje u javnosti te je znatno smršavio.
John je počeo borbu s kilogramima još 2007., kad je prestao konzumirati alkohol, a onda je zaposlio i osobnog trenera.
Većinu karijere borio se s viškom kilograma, a u jednom trenutku imao je i više od 180 kilograma.
Tijekom karijere glumio je u brojnim filmovima i serijama. U filmovima poput 'Veliki Lebowski', 'Obitelj Kremenko', '10 Cloverfield Lane', 'Posuđivači' te serijama 'Obitelj pravednika', 'Klub otpisanih'...
Ove godine posudio je glas u animiranom filmu "Štrumpfovi", a na premijeri je iznenadio sve pokazavši znatno mršaviju figuru.
- Postao sam umoran od toga da mi je mučno kada se vidim u ogledalu. Briješ se u kupaoni i ne želiš se ni pogledati u ogledalo, to postane i opasno - komentirao je Goodman u jednom intervjuu u kojem je opisao kako se odlučio zdravije hraniti.
Ulogom nespretne Roseannine mlađe sestre, Laurie Metcalf redovito je bila zaslužna za glavne zaplete serije, a upravo je priznanje 'tete Jackie' da je lezbijka obilježilo finale serije.
Nakon ove uloge Laurie se pojavila u nizu serija.
Među nezaboravnim nastupima bila je njezina uloga Mary Cooper, majke genija Sheldona Coopera u seriji 'Teorija velikog praska'.
Glumila je i u brojnim filmovima poput 'Ujak Buck', 'Policajac pod kontrolom','JFK', 'Priča o igračkama'...
Laurie Metcalf posljednjih je dana u centru pažnje zbog uloge u Netflixovoj seriji "Monster: The Ed Gein Story". Utjelovila je Augustu Gein, majku serijskog ubojice. "Pristala sam na tu ulogu bez da sam i pročitala scenarij", komentirala je u jednom intervjuu Metcalf prije nekoliko dana.
U ulozi jedinog sina Roseanne i Danna do sedme sezone, kad je dobio brata Jerryja, bio je Michael Fishman.
Nakon što je odrastao, Michael se okrenuo radu iza kamere, a njegov producentski i režiserski rad jako je hvaljen.
Producirao je, između ostalog, nagrađivani film 'A Place in the Field' 2022.
Fishman je u lipnju 2020. izgubio posvojena sina Larryja, koji se predozirao. 'Neću to nazivati velikom borbom. Mislim da se svatko susreo s 'isprobavanjem' svačega, što ne smatram problemom', rekao je tada za strane medije dodajući da se radilo o lošoj drogi koja je izazvala ozbiljne reakcije kod nekoliko ljudi, ali za Larryja je imalo tragičan ishod.
Sara Gilbert glumila je mlađu kćer Darlene, muškobanjastu djevojku, koja se uvijek durila. U kasnijim sezonama se udala i dobila dijete s dečkom Davidom, kojeg je glumio Johnny Galecki.
Njih su dvoje i u stvarnom životu bili par, a ponovno su zajedno glumili u 'Teoriji velikog praska', kad je Sarah u nekoliko epizoda glumila znanstvenicu Leslie Winkle.
Dok je bila s Johnnyjem, shvatila je da je lezbiljka. 'Mislila sam da je on super sladak i totalno sam bila zagrijana za njega. I počeli smo se viđati i on bi došao kod mene pa bismo se ljubili nakon čega bih ja postala depresivna', rekla je Sara.
- S vremenom sam mu rekla da moje ponašanje ima veze s mojom seksualnom orijentacijom i on je bio divan u svemu tome. Počela sam se viđati sa ženom koja je 18 godina starija od mene i to je bilo tko mogao saznati. Ali on je čuvao tajnu cijelo vrijeme - dodala je.
Upoznala je svoju, sada već bivšu partnericu, pjevačicu Lindu Perry, 2011. godine i odmah su 'kliknule'. Par se vjenčao 2014., a 2015. su dobile i zajedničkog sina kojeg je Sara rodila.
Njihova ljubav nije dugo potrajala. Sara je zatražila razvod 2019. i od tada su u prijateljskim odnosima.
Johnny Galecki pojavio se u četvrtoj sezoni serije. Nakon 'Roseanne', glumio je u filmovima poput 'Nebo boje vanilije' i 'Znam što si radila prošlog ljeta'.
Naravno, njegova najpoznatija uloga ona je znanstvenika Leonarda Hofstadtera u 'Teoriji velikog praska'.
U veljači ove godine doznalo se da se u tajnosti oženio s Morgan Galecki. Pozirali su za magazin Architectural Digest, kojemu su potvrdili i da su dobili kćer Onnu Evelenu.
Datum rođenja kćeri te vjenčanja, nisu otkrili.
U ulozi starije kćeri Becky našla se Lecy Goranson. Nakon pete sezone odlučila je da se želi posvetiti studiju. Iako ju je zamijenila Sarah Chalke, u nekoliko se navrata vratila, a to je postala konstantna šala u seriji.
Nakon ove serije nije ostvarila neke zapaženije uloge, od poznatijih serija u kojima je glumila istaknut ćemo 'Seks i grad' . U spomenutoj seriji utjelovila je majku koja nije željela dati svoje dijete Charlotte i Harryju.
Sarah Chalke od šeste sezone glumila je Becky Conner, a nakon serije njezina karijera je procvjetala.
Vjerojatno vam je poznata kao Elliot Reid iz 'Stažista' ili Tedova odbjegla nevjesta Stella Zinman iz 'Kako sam upoznao vašu majku'.
