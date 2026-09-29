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BILI NA SLAVLJU

Houdek pozirao s kćeri Sofijom (20) koja je rijetko u javnosti

Piše 24sata,
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Houdek pozirao s kćeri Sofijom (20) koja je rijetko u javnosti
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Foto: Instagram
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Jacques je otkrio da je njegova nasljednica završila kozmetičku školu, bavi se šminkanjem i planira nastaviti obrazovanje u tom smjeru

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Jacques Houdek (45) na jednom je rođendanskom slavlju uživao u društvu svoje kćeri Sofije (20). Pozirali su na proslavi, a pažnju je ponovno privukla Sofija, koju nemamo često priliku vidjeti u javnosti.

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Jacques je i posljednjih mjeseci povremeno pokazivao njihove zajedničke trenutke.

Foto: Instagram

U srpnju je sa suprugom Brigitom i Sofijom posjetio Ljubljanu, a upravo je njegova kći tad privukla pažnju osebujnim modnim izdanjem. Za šetnju gradom odabrala je žuto-bijelu kariranu košulju, plavu kravatu i beretku, a kombinaciju je dodatno naglasila plavim tušem za oči.

Sofija je završila kozmetičku školu, a Jacques je ranije otkrio da se želi nastaviti razvijati upravo u tom smjeru.

- Planira upisati kozmetologiju, to je dvogodišnja viša škola koja dolazi u Hrvatsku. Bavi se šminkanjem, jako je sva u tome, ima svoju stranicu i sad je na njoj da se u taj svijet infiltrira kako god zna i umije, jako je talentirana - ispričao je ranije za Story.

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Jacques i Brigita uz Sofiju imaju i mlađeg sina Davida.

- Oboje su ustvari likovno jako nadareni na mene, likovni mi je bio prva ljubav. Likovna umjetnost mi je sve, tako da ja i dan danas volim izrađivati i obnavljati stari namještaj, volim tu estetiku, volim uređivati interijer - rekao je.

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Dodao je kako i Sofija i David vole crtati, dok David posebno uživa u izradi kostima.

- David i Sofija su jako talentirani za crtanje. On je sav u kostimima, sad izrađuje Batmana pa stalno nešto naručujemo, stalno posjećujemo dućane s materijalima, čudo je. Jako su kreativna djeca. Sofija je još uvijek s nama, nadamo se da će biti što dulje - ispričao je.

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Na pitanje slušaju li ga djeca, Jacques je uz smijeh priznao da ni kod Houdekovih nije uvijek sve po roditeljskim pravilima.

- Ne baš, ne sluša nas ni David, kamoli Sofija, budimo realni, ali mi se trudimo slušati njih - našalio se.

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