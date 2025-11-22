FOTO Golišave haljine zaštitni su znak Hailey Bieber: Previše je otkrivala i zakopčana do grla

Manekenka Hailey Bieber nosila je revije najpoznatijih modnih brendova, a tijekom karijere ju paparazzi prate i zbog supruga, Justina Biebera. Postala je ikona stila te ništa ne prepušta slučaju. Poduzetnica, koja danas slavi 29. rođendan, nerijetko je bila i u golišavim haljinama. U galeriji pogledajte neke od najizazovnijih kombinacija koje je nosila.
Hailey Bieber rođena je u Arizoni 22. studenoga 1996. godine. Njezin otac je glumac Stephen Baldwin, inače najmlađi od četvorice braće Baldwin.
U svijet mode ušla je 2014. godine kada je nosila prvu reviju.
Već godinu kasnije fotografirala se za Teen Vogue, a pojavila se i na naslovnicama brojnih drugih časopisa.
Kao manekenka se brzo profilirala, a 2016. je nosila revije brendova kao što su Ralph Lauren i Tommy Hilfiger.
Do 2019. je surađivala s mnogim poznatim imenima te je bila zaštitno lice brojnih kampanja.
U lipnju 2022. je pokrenula kozmetički brend Rhode koji je u kratkom vremenu zaradio preko 200 milijuna dolara. ove godine je brend prodala za čak milijardu dolara.
Hailey je u braku s Justinom Bieberom od 2018. godine, a imaju jedno dijete. Njihova veza je od samih početaka pod povećalom javnosti te fotografi prate svaki njihov korak.
Manekenka i poduzetnica već je prije nekoliko godina prozvana "kraljicom stila", a zaštitni znak su joj postale određene boje i krojevi.
Hailey je crvenim tepisima nerijetko šetala golih leđa s izrezom koji bi umalo i previše otkrio.
A ni dekoltei do pupka joj nikada nisu predstavljali problem.
Previše je znala pokazati čak i dok je bila zakopčana do grla.
Kratke haljinice, gola izdanja i izazovni outfiti jedno su joj vrijeme bili zaštitni znak.
Bieber pazi na svaki izlazak u javnost, a svaki detalj je na svom mjestu i kada prošeta samo u trenirci.
Svoju vitku liniju uvijek ponosno naglašava, a njezini obožavatelji redovito komentiraju kako joj sve stoji savršeno.
U nastavku galerije provjerite modne kombinacije poznate manekenke.
