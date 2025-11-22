Obavijesti

Galerija

Komentari 1
"KRALJICA STILA"

FOTO Golišave haljine zaštitni su znak Hailey Bieber: Previše je otkrivala i zakopčana do grla

Manekenka Hailey Bieber nosila je revije najpoznatijih modnih brendova, a tijekom karijere ju paparazzi prate i zbog supruga, Justina Biebera. Postala je ikona stila te ništa ne prepušta slučaju. Poduzetnica, koja danas slavi 29. rođendan, nerijetko je bila i u golišavim haljinama. U galeriji pogledajte neke od najizazovnijih kombinacija koje je nosila.
FOTO Golišave haljine zaštitni su znak Hailey Bieber: Previše je otkrivala i zakopčana do grla
Hailey Bieber rođena je u Arizoni 22. studenoga 1996. godine. Njezin otac je glumac Stephen Baldwin, inače najmlađi od četvorice braće Baldwin. | Foto: PA/Profimedia
1/34
Hailey Bieber rođena je u Arizoni 22. studenoga 1996. godine. Njezin otac je glumac Stephen Baldwin, inače najmlađi od četvorice braće Baldwin. | Foto: PA/Profimedia
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025