SVA LICA TYRE BANKS

FOTO Govorili su joj da je 'ružno pače', a onda je pokorila piste pa izgradila televizijsko carstvo

Tyra Banks proslavila se kao manekenka te na vrhuncu karijere zaratila status supermodela. "Anđelica" Victoria's Secreta bila je od 1997. do 2005. godine, a na prijelazu milenija bila je jedna od najplaćenijih manekenki na svijetu. Bavila se glumom, stoji iza projekta "America's Next Top Model", vodila je brojne reality emisije, a nerijetko se našla i u skandalima. Danas slavi 52. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Tyra Banks rođena je u Kaliforniji, gdje je i odrasla. Često je pričala da su ju zafrkavali u osnovnoj školi zbog izgleda te su ju zvali "ružno pače", no sve se promijenilo kada je imala 11 godina kada je izgubila 15 kilograma u tri mjeseca. | Foto: YouTube/screenshoot
