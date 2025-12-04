FOTO Govorili su joj da je 'ružno pače', a onda je pokorila piste pa izgradila televizijsko carstvo

Tyra Banks proslavila se kao manekenka te na vrhuncu karijere zaratila status supermodela. "Anđelica" Victoria's Secreta bila je od 1997. do 2005. godine, a na prijelazu milenija bila je jedna od najplaćenijih manekenki na svijetu. Bavila se glumom, stoji iza projekta "America's Next Top Model", vodila je brojne reality emisije, a nerijetko se našla i u skandalima. Danas slavi 52. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Tyra Banks rođena je u Kaliforniji, gdje je i odrasla. Često je pričala da su ju zafrkavali u osnovnoj školi zbog izgleda te su ju zvali "ružno pače", no sve se promijenilo kada je imala 11 godina kada je izgubila 15 kilograma u tri mjeseca.
Imala je 15 godina kada je ušla u manekenske vode. Odbilo ju je nekoliko agencija, no karijera joj je brzo krenula uzlaznom putanjom.
Dobila je priliku šetati pistom na europskim modnim revijama i tada se preselila u Milano. Na pariškom Tjednu mode 1991. godine pojavila se na čak 25 revija.
Nije prošlo dugo i Tyra se pojavila na naslovnicama brojnih modnih časopisa uključujući Elle, Vogue i Harper's Bazaar, a nosila je revije poznatih brendova kao što su Chanel, Christian Dior, Donna Karan, Mac Jacobs i brojnih drugih.
Bila je prva crnkinja koja se pojavila na naslovnici časopisa Sports Illustrated u specijalu kupaćih kostima. Godine 1997. dobila je nagradu za "Supermodela godine" televizije VH1. Iste godine postala je i anđelica Victoria's Secreta.
Televizijska karijera Tyre Banks započela je četvrtom sezonom "Princa iz Bel Aira", gdje je glumila Jackie Ames. Nakon toga se pojavila u nekoliko uspješnica uključujući i "Felicity".
Pokrenula je vlastitu produkcijsku tvrtku "Ty Ty Baby Productions" koja stoji iza showa "America's Next Top Model". Vodila je i "The Tyra Banks Show". Za svoj rad nagrađena je s nekoliko kipića uključujući Emmy.
Banks je 2014. pokrenula vlastiti kozmetički brend te je završila tečaj poduzetništva na Harvardu.
Manekenka se pojavila u nekoliko spotova za pjesme izvođača kao što su Michael Jackson, Tina Turner i George Michael, napisala je nekoliko knjiga te je predavala na Sveučilištu Stanford.
Već neko vrijeme živi na relaciji Los Angeles-Sydney, a u Australiji je pokrenula trgovine u se prodaje njezin sladoled Smize & Dream.
Posljednjih godina pojavilo se nekoliko isječaka u kojima Tyra i njezini voditelji sramote natjecatelje emisija u kojima je sudjelovala, koje su smatrali 'debelima' ili na drugi način nepodobnima da budu modeli u emisiji.
Našla se nekoliko puta na udaru kritika zbog savjetovanja manekenkama da moraju na dijetu jer su "prevelike" da šetaju modnim pistama.
U nastavku galerije provjerite kako se Tyra Banks mijenjala kroz godine.
