FOTO Guze kao isklesane! J.Lo, mama Renata, Nives i Longoria ne štede se u teretani

Jennifer Lopez iz teretane izlazi utegnuta u tajice i kratke topiće, Eva Longoria bez problema odrađuje zahtjevne treninge, a ni domaće dame ne štede se među spravama. Renata Lovrinčević Buljan utege diže godinama, baš kao i Žanamari Perčić, koja često pokazuje rezultate treninga. Znoj, bučice, trbušnjaci i pokoji selfie u ogledalu, zavirili smo u teretane slavnih dama koje dobro znaju da se isklesana figura ne dobiva sjedenjem
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Žanamari Perčić u teretanu je prvi put ušla sa 15 godina, a trening je s vremenom postao dio njezine svakodnevice.
| Foto: Instagram/Žanamari Perčić
Žanamari Perčić u teretanu je prvi put ušla sa 15 godina, a trening je s vremenom postao dio njezine svakodnevice. |
Foto: Instagram/Žanamari Perčić
Žanamari Perčić u teretanu je prvi put ušla sa 15 godina, a trening je s vremenom postao dio njezine svakodnevice.
| Foto: Instagram/Žanamari Perčić
Jednom je priznala da zbog obaveza zna preskočiti ručak, ali trening gotovo nikad.
| Foto: Instagram/Žanamari
- Kao što netko svaki dan mora ručati, tako ja moram dotaknut uteg. Često zbog obaveza propustim ručak, pa ubacim u sebe proteinski shake, ali trening ne propuštam. Čak pojedem obrok u teretani, tipa bananu ili proteinsku pločicu, jer sam tako dugo tamo da moram nositi neki snack - rekla je svojedobno.
| Foto: Instagram/Žanamari Perčić
Foto Instagram/Žanamari
Foto Instagram/Žanamari
Foto Instagram/Žanamari Perčić
Renata Lovrinčević Buljan godinama radi kao kineziologinja i fitness trenerica, a kaže da je njezina figura rezultat svakodnevnog rada.
| Foto: Instagram
- Ovo kako izgledam samo je rezultat mojeg rada dok služim drugima - rekla je te otkrila da zna imati i po 20 klijenata dnevno pa sebe često ni ne stigne trenirati.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
- Hedonist sam, veliki gurman, nikad ne pazim na prehranu. Srećom, obožavam trenirati pa višak unesene hrane sa zadovoljstvom riješim u teretani. Ljeti se odmaram od treninga, ali jedva čekam jesen i povratak na svilu, jogu i u teretanu - rekla je svojedobno Nives Celzijus za Story.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Eva Longoria vježbanje ne preskače ni kad putuje.
| Foto: Instagram
- Treniram zbog svog mentalnog zdravlja - rekla je za Women's Health.
| Foto: Instagram
Najviše voli trening snage i priznaje da diže vrlo teške utege jer tad najviše primijeti promjene na tijelu. Ako zbog puta ne stigne trenirati, barem ode u šetnju ili se istegne.
| Foto: Instagram
Jennifer Lopez teretanu ne preskače ni kad joj je raspored krcat, a najradije trenira odmah ujutro.
| Foto: Jennifer Lopez/Facebook
Lopez već godinama ozbiljno trenira, a posljednjih godina posebno se posvetila dizanju utega.
| Foto: Jennifer Lopez/Facebook
S težim treninzima krenula je tijekom priprema za film 'Hustlers', a s vremenom joj je cilj postao zadržati mišićnu masu i snagu.
| Foto: Jennifer Lopez/Facebook
Njezin trener Dodd Romero ranije je otkrio da na treninzima radi sve od sumo čučnjeva i iskoraka do vježbi za trbuh, dok s trenericom Tracy Anderson prolazi dinamične serije za noge i stražnjicu, nerijetko i s dodatnim opterećenjem.
| Foto: BUFR, SPOT
Foto SPOT, BUFR
Foto BUFR, SPOT
Foto BUFR, GEVA
Foto BUFR, GEVA
Foto BUFR, GEVA
Foto RMLA, BUFR, LESE
Foto RMLA, BUFR, LESE
Foto BUFR, LESE, RMLA