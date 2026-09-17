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Laura Prgomet i Filip Car pod plahtama u 'Eliti' vodili ljubav!

Piše Maša Mai Čigir,
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Laura Prgomet i Filip Car pod plahtama u 'Eliti' vodili ljubav!
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Foto: Instagram
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Laura Prgomet i Filip Car ponovno su u središtu pažnje nakon što su se u 'Eliti' zadržali nasamo, a njihova intimna akcija izazvala je brojne reakcije među gledateljima

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Laura Prgomet i Filip Car ponovno su privukli pažnju u kontroverznom reality showu 'Elita'. Nakon što su tijekom večeri završili zajedno u rehabilitaciji (soba kojoj mogu pristupiti parovi ili natjecatelji koji su u dramatičnim odnosima), njihov susret ubrzo je prerastao u intiman trenutak, a situacija nije promakla ni ostalim natjecateljima showa.

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Nakon tog neuspjelog pokušaja, svoju pažnju usmjerio je prema Lauri, s kojom je situacija vrlo brzo postala drugačija. Ipak, nakon vrele akcije ispod pokrivača uslijedio je ozbiljniji razgovor koji je pokazao i drugu stranu cijele priče. Filip Car je nasamo razgovarao s Laurom te joj priznao da mu nije ugodno zbog vlastitog ponašanja, a posebno ga je pogodilo to što se sve dogodilo neposredno nakon što je pročitao čestitku svoje majke povodom njegova 34. rođendana. 

Foto: Instagram/Filip Car

Filip nije skrivao da smatra kako je pretjerao, a tijekom razgovora istaknuo je i da mu takvo ponašanje ne priliči, posebno zato što je otac. Laura, međutim, nije željela dodatno analizirati ono što se dogodilo. Pokušala je završiti razgovor i dala do znanja Caru da o cijeloj situaciji više ne želi razgovarati.

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Komentari 12
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