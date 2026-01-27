FOTO Haljina joj odlično stoji! Pogledajte novi imidž Marije Bartulović iz 'Života na vagi'

Bivša natjecateljica 'Života na vagi', pobjednica nefinalista devete sezone, Marija Bartulović (25) iz Blaca, nakon izlaska iz showa nastavila je svoju fizičku i psihičku transformaciju, a napredak i svakodnevne situacije iz života redovito dijeli na društvenim mrežama.
Marija Bartulović jedna je od omiljenijih natjecateljica devete sezone showa 'Život na vagi', a nakon izlaska iz showa živi punim plućima.
| Foto: rtl
Marija Bartulović jedna je od omiljenijih natjecateljica devete sezone showa 'Život na vagi', a nakon izlaska iz showa živi punim plućima. |
Foto: rtl
Marija Bartulović jedna je od omiljenijih natjecateljica devete sezone showa 'Život na vagi', a nakon izlaska iz showa živi punim plućima.
| Foto: rtl
Marija je u 'Život na vagi' ušla sa 142,5 kilograma, a tijekom emisije skinula je 45,5, kilograma.
| Foto: rtl
Zbog toga je osvojila titulu pobjednice nefinalista i nagradu od 7.000 eura.
| Foto: RTL
Ali tu nije stala. Nastavila je trenirati, mijenjati navike i graditi život kakav je oduvijek željela.
| Foto: rtl
Marija danas izgleda odlično i zrači samopouzdanjem, a treninge ne preskače.
| Foto: Instagram
Tako na Instagramu redovito objavi fotke iz teretane.
| Foto: Instagram
Ali i one nastale u trenucima opuštanja i druženja.
| Foto: Instagram
Pozornost je privukla i najnovija fotka u zimskoj haljini koja Mariji odlično pristaje.
| Foto: Instagram
Nedavno je s dečkom otišla na putovanje u Sarajevo, gdje su uživali na snijegu.
| Foto: Instagram/Marija Bartulović
Često se vidi i s kolegicama iz showa, a zajedničko druženje uvijek je ispunjeno smijehom i pozitivnom energijom.
| Foto: Instagram/Marija Novak
Mrija i dalje pazi što i koliko jede, a disciplinirana je bila i tijekom blagdana.
| Foto: Instagram
Foto rtl
Foto rtl
Foto Instagram/Marija Bartulović
Foto Instagram/Marija Bartulović
Foto Instagram/Marija Bartulović
Foto rtl
Foto Instagram/Screenshoot
Foto rtl
Foto RTL
Foto RTL
Foto Instagram
Foto tiktok
Foto tiktok
Foto Instagram/Marija Bartulović
Foto Instagram/Marija Bartulović
Foto Instagram/Marija Bartulović
Foto Instagram/Marija Bartulović
Foto Instagram/Marija Bartulović
Foto Instagram/Marija Bartulović
Foto Instagram/Marija Bartulović
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto rtl