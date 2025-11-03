FOTO Heidi Klum vas je prepala jezivom maskom? Evo 100 razloga da joj oprostite

Njemačka manekenka Heidi Klum (52) opet je oduševila sve svojom maštovitom maskom Meduze za Noć vještica. Za one koje je njena nevjerojatno realistična maska prestrašila, imamo galeriju koja će im pomoći da odagnaju sav strah.
Foto Insagram/screenshot
Foto: Insagram/screenshot
Foto Insagram/screenshot
Foto Insagram/screenshot
Foto Insagram/screenshot
Foto Insagram/screenshot
Foto Insagram/screenshot
Foto Insagram/screenshot
Foto Insagram/screenshot
Foto Insagram/screenshot
Foto Insagram/screenshot
Foto Insagram/screenshot
Foto Facebook/RNK Sladorana
Foto Insagram/screenshot
Foto Insagram/screenshot
Foto Insagram/screenshot
Foto Insagram/screenshot
Foto Twitter/Screenhot/Pixsell/Press Asocciation
Foto Insagram/screenshot
Foto YouTube screenshot
Foto YouTube screenshot
Foto Insagram/screenshot
Foto Instagram royal
Foto Instagram/orijent
Foto Instagram/orijent
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Instagram/The Turner Twins
Foto Instagram/The Turner Twins
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Nevena Rendeli
Foto Instagram/Nevena Rendeli
Foto Instagram/On The JLo newsletter
Foto Instagram/Nikolina Pišek
Foto Instagram/
Foto Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell
Foto Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell
Foto Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Screenshot/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Instagram screenshot
Foto Instagram screenshot
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instargram
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia