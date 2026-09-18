Anita Martinović o prekidu s dečkom Aleksejem: 'Kambodža nam je bila zadnja šansa...'

Anita Martinović i Aleksej Škarica ispali su iz avanturističkog showa 'Asia Expressa', a kraj snimanja za njih je označio i kraj ljubavi. Naime, tijekom putovanja po Kambodži shvatili su da je ipak nisu jedno za drugo te su prekinuli. Anita je nakon ispadanja za RTL.hr otvoreno progovorila o tome kako su donijeli tu odluku, ali i otkrila što će joj od cijelog iskustva zauvijek ostati u sjećanju.

Istaknula je kako su na put krenuli s već nekim problemima te je njihov odnos već bio poljuljan, a Kambodžu su doživjeli kao posljednju priliku da vide postoji li još nešto što mogu spasiti.

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"Mi smo u show ušli malo načeti sa svojim problemima koje smo ponijeli iz naših zemalja, a Kambodža je bila mjesto gdje smo si dali nekakvu zadnju šansu da vidimo imamo li tu što spašavati. Malo-pomalo smo shvatili da mi bolje funkcioniramo kao prijatelji nego kao par", ispričala je Anita.

Važan trenutak bio im je tijekom noćenja u budističkom hramu.

"Mislim da je naše noćenje u budističkom hramu donijelo mir u našem odnosu. Rekli smo da ćemo probati da se ne svađamo i ne raspravljamo i tu smo shvatili da je kraj naše ljubavne priče", priznala je, no ostali su u kontaktu kao prijatelji.

"Čujemo se, normalno komuniciramo. Vidjet će nas publika još u nekim izdanjima, neću sada otkriti sve što će se događati", najavila je Anita.

Foto: RTL

Istaknula je kako se prije puta i početka showa 'Asia Express' najviše brinula gdje će svake večeri spavati. Na kraju se pokazalo da je upravo ono od čega je najviše strahovala bilo najmanji problem.

"Kad se sjetim koliko sam bila u drami kako ćemo pronaći smještaj, to mi je bio najveći stres, a zapravo je na kraju bilo najlakše. Najteže je bilo pronaći prijevoz. Ljudi ipak idu na posao, imaju svoje obveze, a za smještaj je išlo glatko", objasnila je.