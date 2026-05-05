LOV NA NOVE ZVIJEZDE
FOTO Hrvati ludi za cajkama! Svi žele u Hype Zvezde, pjevali pred kontroverznim Acom Lukasom
Uzbuđenje i lagana nervoza vladali su u utorak u jednom zagrebačkom hotelu, gdje se održala audicija za drugu sezonu showa 'Hype Zvezde'. Bilo je svega, od sigurnih nastupa do onih koje je trema malo poljuljala, a u tih nekoliko minuta pred žirijem Zoranom Beočaninom Sotirom, Mirom Škorić, Sašom Mirkovićem i Acom Lukasom brzo se vidjelo tko ima 'ono nešto'. Svi su došli s istom ambicijom, uhvatiti svoju priliku i barem se malo približiti velikoj pozornici. Pogledajte prizore s audicije, fotke govore više od riječi.