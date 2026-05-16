FOTO Hrvatska je 20 puta bila u finalu Eurosonga: Evo kojim je sve izvođačima u tome uspjelo

Hrvatska je prvi put ušla u deset najboljih 1995. godine kada su Magazin i Lidija Horvat-Dunjko osvojili šesto mjesto u finalu. Najbolji rezultat smo postigli prije dvije godine zahvaljujući Baby Lasagni, a u galeriji provjerite koji su naši predstavnici sve bili u finalu ovog natjecanja.
Baby Lasagna ostvario je najbolji rezultat u hrvatskoj povijesti Eurosonga. Plasirao se na drugo mjesto.
Pjesma "Rim Tim Tagi Dim" je 2024. godine postala veliki europski hit, a nastup je osvojio publiku i televoting.
Baby Lasagna je nakon Eurosonga bio na velikoj turneji, nastavio je objavljivati pjesme, a dobitnik je i brojnih nagrada uključujući nekoliko Porina te Cesaricu za Hit godine.
Let 3 priredio je jedan od najzapamćenijih hrvatskih nastupa na Eurosongu s pjesmom "Mama ŠČ" 2023. godine.
Njihov satirični performans privukao je veliku međunarodnu pažnju. Na natjecanju su se plasirali na 13. mjestu.
Jacques Houdek imao je vrlo upečatljiv nastup 2017. godine s kombinacijom popa i opere u pjesmi "My Friend". Publika ga je zapamtila po neobičnom konceptu pjesme. Prošao je u finale te je završio na 13. mjestu.
Povratak Hrvatske na Eurosong nakon dvogodišnje pauze dogodio se 2016., a predstavljala nas je Nina Kraljić s pjesmom "Eurosong". Ušla je u finale, a ostvarila je 23. mjesto.
Godine 2009. na Eurosong su išli Igor Cukrov i Andrea s pjesmom "Lijepa Tena". Hrvatska je posljednji put prije duge pauze tada ušla u finale, no ostvarili su 18. mjesto u završnici.
Kraljevi ulice i 75 Cents s pjesmom "Romanca" su 2008. godine predstavljali Hrvatsku na jednom od naših najneobičnijih nastupa. U finale su prošli, no završili su na 21. mjestu.
Jedan od poznatijih hrvatskih eurovizijskih nastupa bio je 2006. godine kada nas je predstavljala Severina s pjesmom "Moja štikla". Energičnim nastupom je prošla u finale, a ostvarila je 13. mjesto.
Boris Novković i Lado su 2005. na Eurosongu izveli pjesmu "Vukovi umiru sami" te su prošli u finale. Pjesma je sjajno prihvaćena, a umalo je ušla i u top 10 u završnici. Bila je 11.
"You Are The Only One" pjesma je s kojom je pred eurovizijsku publiku 2004. izašao Ivan Mikulić. Ušao je u finale te je izborio 12. mjesto.
Claudia Beni predstavljala je Hrvatsku u Rigi 2003. godine s pjesmom "Više nisam tvoja". Prošla je u finale, a završila je na 15. mjestu.
Vesna Pisarović bila je vrlo popularna u regiji početkom 2000-ih, a Hrvatsku je 2002. predstavljala na Eurosongu pjesmom "Everything I Want". Plasirala se na 11. mjesto u finalu.
Vanna je predstavljala Hrvatsku u Kopenhagenu 2001. godine s pjesmom "Strings of My Heart". Prošla je u finale, a plasirala se na 10. mjestu.
Goran Karan nastupio je sa snažnom mediteranskom baladom "Ostani" na Eurosongu 2000. godine. Pjesma je ostvarila odličan rezultat i ušla među deset najboljih, plasiravši se na devetom mjestu.
Doris Dragović bila je među favoritima Eurosonga 1999. godine. U Jeruzalemu je predstavljala Hrvatsku s pjesmom "Marija Magdalena". Njezin moćni nastup i danas se smatra jednim od najboljih hrvatskih eurovizijskih trenutaka, a nakon ulaza u finale ostvarila je visoko, četvrto mjesto.
Danijela Martinović ostvarila je jedan od najpoznatijih hrvatskih nastupa na Eurosongu 1998. godine s pjesmom "Neka mi ne svane". Pjesma je postala veliki hit u regiji nakon što se na Eurosongu plasirala na peto mjesto.
Grupa E.N.I. nastupila je u Dublinu 1997. godine s pjesmom "Probudi me". U finalu su završili na 17. mjestu.
Maja Blagdan ostvarila je jedan od najvećih uspjeha Hrvatske na Eurosongu. S pjesmom "Sveta ljubav" 1996. godine u finalu je završila na visokom, četvrtom mjestu.
Grupa Magazin i Lidija Horvat-Dunjko ostvarili su tada najbolji hrvatski rezultat. S pjesmom "Nostalgija" završili su na 6. mjestu u finalu natjecanja 1995. godine.
Tony Cetinski predstavljao je Hrvatsku u Dublinu 1994. godine s pjesmom "Nek' ti bude ljubav sva". Pjesma je ostala upamćena po tome što je Hrvatskoj donijela prvu eurovizijsku dvanaesticu. Završila je na 16. mjestu u finalu.
Prvi hrvatski predstavnici nakon osamostaljenja bila je grupa Put 1993. godine s pjesmom "Don’t Ever Cry". Grupa Put nastupila je u irskom Millstreetu i otvorila hrvatsku eurovizijsku povijest. Bili su 15. u finalu.
