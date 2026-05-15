U Saboru se pričalo o Jozinoviću i koncertu koji je izazvao burne reakcije branitelja: 'Neka pjeva'

Saborski zastupnik Marin Miletić u petak je u Hrvatskom saboru govorio o Jakovu Jozinoviću, mladoj glazbenoj senzaciji iz Vinkovaca koji je potpuno zaludio publiku diljem Lijepe Naše, ali i regije. U svojem obraćanju se Miletić dotaknuo koncerta 'Progledaj srcem', na kojem će mladi glazbenik zapjevati u subotu.

- Htio bih vam nešto reći o podjelama koje se događaju u hrvatskom narodu, i to tamo gdje ih ne bi trebalo biti. Između hrvatskih branitelja, dijela hrvatskih branitelja, vjernika, vjerničke mladeži... I pojavilo se pitanje ovih dana treba li mladi Jakov Jozinović nastupiti na koncertu duhovne glazbe 'Progledaj srcem' ili ne treba. Ja držim da treba - rekao je Miletić.

- Neka pjeva ovaj mladi čovjek, neka svjedoči svoju ljubav prema Bogu, prema Isusu, neka govori ono što je njemu važno. A mi bismo svi trebali biti svjesni žrtve hrvatskih branitelja, s dužnim pijetetom, nikada zaboraviti na sve ono što su naši momci i cure napravili za nas u Domovinskom ratu i trebali bismo obrazovni sustav posložiti tako da naša djeca znaju tko su pravi heroji, da je Hrvatska nastala u obrambenom ratu i uvijek se sjećati svih važnih datuma u povijesti i danas ih njegovati. Ali mislim da ne trebamo stavljati breme na leđima mladosti, koja iz ovih ili onih razloga, nije osviještena nacionalno kao i mi, kao i mnogi drugi. Mislim da možda moramo početi ići putem oprosta - rekao je Miletić.

Miletić je pozvao i na to da se dopusti sloboda drugima da drugačije razmišljaju, pa se ponovno dotakao Jozinovića.

- Možda taj pjevač Jozinović, možda nije dovoljno osviješten, možda mu roditelji nisu dovoljno govorili o Domovinskom ratu, o žrtvi hrvatskih branitelja... Obrazovni sustav, vjerujte mi, radio sam tamo, je odgovoran - rekao je.

Burne reakcije zbog nastupa Jozinovića

Sudjelovanje Jakova Jozinovića na koncertu je izazvalo burne reakcije dijela hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata. Kako navodi Jutarnji list, oni ističu da je riječ o moralno neprihvatljivoj odluci organizatora te su u otvorenom dopisu upućen Laudato TV-u, organizatoru koncerta, naveli kako je Jozinović nedavno nastupio u dvorani SPENS u Novom Sadu, koju hrvatski logoraši povezuju s mučenjima, zlostavljanjima i poniženjima tijekom velikosrpske agresije na Hrvatsku.

U dopisu su naveli i da ih posebno vrijeđa što će Jozinović izvoditi pjesmu 'Ispred bijele hostije' na događaju koji uključuje molitvu, klanjanje i duhovnu obnovu, dok se mnogi branitelji i civili, kažu, još uvijek suočavaju s traumama vezanima uz mjesta kao što je SPENS. Između ostalog su istaknuli i da je u tijeku priprema i podnošenje kaznenih prijava za ratne zločine povezane s tim logorom, a upozorili su i da 'duhovna glazba ne može biti paravan za revitalizaciju mjesta stradanja hrvatskog naroda'.

Na njihov je dopis odgovorila Ksenija Abramović, direktorica Laudato TV-a. Ona je istaknula da Laudato TV 'duboko poštuje žrtvu hrvatskih branitelja i logoraša', ali i napomenula kako je Jozinovićev nastup dogovoren još u siječnju, dok je nastup u Novom Sadu održan u ožujku. Također je istaknula kako bi otkazivanje nastupa, svega nekoliko dana prije događa, 'otvorilo dodatne podjele i nanijelo novu bol'. Naglasila je i kako cilj nije umanjiti žrtve branitelja, već promicanje zajedništva i dijaloga.

Nakon toga su branitelji i logoraši poslali novi dopis.

- Vaš odgovor nije donio razumijevanje ni pijetet prema hrvatskim logorašima i stradalnicima Domovinskog rata, nego upravo suprotno - ostavio je gorak osjećaj licemjerja, relativizacije i dubokog moralnog nerazumijevanja naše boli - poručili su. Naveli su i da ih vrijeđa pokušaj smirivanja situacije riječima o molitvi za žrtve, dok se istovremeno ignorira činjenica da su se žrtve osjetile poniženima.

- Kršćanstvo bez suosjećanja prema patnji nije svjedočanstvo vjere, nego prazna deklaracija - istaknuli su te poručili da će i dalje govoriti 'iz dužnosti prema mrtvima, prema silovanima, prema mučenima i prema svima koji su prošli pakao velikosrpske agresije'.