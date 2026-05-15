Obavijesti

Show

Komentari 3
NASTUPA U SUBOTU

U Saboru se pričalo o Jozinoviću i koncertu koji je izazvao burne reakcije branitelja: 'Neka pjeva'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
U Saboru se pričalo o Jozinoviću i koncertu koji je izazvao burne reakcije branitelja: 'Neka pjeva'
Foto: Bane T. Stojanovic

Jakov Jozinović najavljen je kao jedan od izvođača na koncertu 'Progledaj srcem', a to je izazvalo burne reakcije dijela hrvatskih branitelja koji su poslali i dopis organizatorima, Laudato TV-u. O tome je pričao i Miletić

Admiral

Saborski zastupnik Marin Miletić u petak je u Hrvatskom saboru govorio o Jakovu Jozinoviću, mladoj glazbenoj senzaciji iz Vinkovaca koji je potpuno zaludio publiku diljem Lijepe Naše, ali i regije. U svojem obraćanju se Miletić dotaknuo koncerta 'Progledaj srcem', na kojem će mladi glazbenik zapjevati u subotu. 

- Htio bih vam nešto reći o podjelama koje se događaju u hrvatskom narodu, i to tamo gdje ih ne bi trebalo biti. Između hrvatskih branitelja, dijela hrvatskih branitelja, vjernika, vjerničke mladeži... I pojavilo se pitanje ovih dana treba li mladi Jakov Jozinović nastupiti na koncertu duhovne glazbe 'Progledaj srcem' ili ne treba. Ja držim da treba - rekao je Miletić. 

Foto: Instagram/Robert Anic/PIXSELL

- Neka pjeva ovaj mladi čovjek, neka svjedoči svoju ljubav prema Bogu, prema Isusu, neka govori ono što je njemu važno. A mi bismo svi trebali biti svjesni žrtve hrvatskih branitelja, s dužnim pijetetom, nikada zaboraviti na sve ono što su naši momci i cure napravili za nas u Domovinskom ratu i trebali bismo obrazovni sustav posložiti tako da naša djeca znaju tko su pravi heroji, da je Hrvatska nastala u obrambenom ratu i uvijek se sjećati svih važnih datuma u povijesti i danas ih njegovati. Ali mislim da ne trebamo stavljati breme na leđima mladosti, koja iz ovih ili onih razloga, nije osviještena nacionalno kao i mi, kao i mnogi drugi. Mislim da možda moramo početi ići putem oprosta - rekao je Miletić. 

ŠERIFOVIĆ GA PODRŽAVA Puni dvorane i osvaja nagrade, a mnogi ga kritiziraju: 'Stari dinosauri mu žele slomiti krila'
Puni dvorane i osvaja nagrade, a mnogi ga kritiziraju: 'Stari dinosauri mu žele slomiti krila'

Miletić je pozvao i na to da se dopusti sloboda drugima da drugačije razmišljaju, pa se ponovno dotakao Jozinovića. 

Beograd: Jakov Jozinović odrzao je pet od deset zakazanih koncerata u okviru turneje "Ja za čuda letim"
Foto: Antonio Ahel

- Možda taj pjevač Jozinović, možda nije dovoljno osviješten, možda mu roditelji nisu dovoljno govorili o Domovinskom ratu, o žrtvi hrvatskih branitelja... Obrazovni sustav, vjerujte mi, radio sam tamo, je odgovoran - rekao je. 

Burne reakcije zbog nastupa Jozinovića 

Sudjelovanje Jakova Jozinovića na koncertu je izazvalo burne reakcije dijela hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata. Kako navodi Jutarnji list, oni ističu da je riječ o moralno neprihvatljivoj odluci organizatora te su u otvorenom dopisu upućen Laudato TV-u, organizatoru koncerta, naveli kako je Jozinović nedavno nastupio u dvorani SPENS u Novom Sadu, koju hrvatski logoraši povezuju s mučenjima, zlostavljanjima i poniženjima tijekom velikosrpske agresije na Hrvatsku. 

Beograd: Jakov Jozinović održao drugi od sedam koncerata u sklopu turneje "Ja za čuda letim"
Foto: M.M./ATAImages

U dopisu su naveli i da ih posebno vrijeđa što će Jozinović izvoditi pjesmu 'Ispred bijele hostije' na događaju koji uključuje molitvu, klanjanje i duhovnu obnovu, dok se mnogi branitelji i civili, kažu, još uvijek suočavaju s traumama vezanima uz mjesta kao što je SPENS. Između ostalog su istaknuli i da je u tijeku priprema i podnošenje kaznenih prijava za ratne zločine povezane s tim logorom, a upozorili su i da 'duhovna glazba ne može biti paravan za revitalizaciju mjesta stradanja hrvatskog naroda'. 

POMEO KONKURENCIJU Jakov Jozinović jedanaesti tjedan prvi na HR Top 100 listi
Jakov Jozinović jedanaesti tjedan prvi na HR Top 100 listi

Na njihov je dopis odgovorila Ksenija Abramović, direktorica Laudato TV-a. Ona je istaknula da Laudato TV 'duboko poštuje žrtvu hrvatskih branitelja i logoraša', ali i napomenula kako je Jozinovićev nastup dogovoren još u siječnju, dok je nastup u Novom Sadu održan u ožujku. Također je istaknula kako bi otkazivanje nastupa, svega nekoliko dana prije događa, 'otvorilo dodatne podjele i nanijelo novu bol'. Naglasila je i kako cilj nije umanjiti žrtve branitelja, već promicanje zajedništva i dijaloga. 

Nakon toga su branitelji i logoraši poslali novi dopis. 

Foto: Gordan Svilar/Bravo!

- Vaš odgovor nije donio razumijevanje ni pijetet prema hrvatskim logorašima i stradalnicima Domovinskog rata, nego upravo suprotno - ostavio je gorak osjećaj licemjerja, relativizacije i dubokog moralnog nerazumijevanja naše boli - poručili su. Naveli su i da ih vrijeđa pokušaj smirivanja situacije riječima o molitvi za žrtve, dok se istovremeno ignorira činjenica da su se žrtve osjetile poniženima. 

- Kršćanstvo bez suosjećanja prema patnji nije svjedočanstvo vjere, nego prazna deklaracija - istaknuli su te poručili da će i dalje govoriti 'iz dužnosti prema mrtvima, prema silovanima, prema mučenima i prema svima koji su prošli pakao velikosrpske agresije'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Evo što će u petak biti u vašim omiljenim sapunicama...
DNEVNI PREGLED

Evo što će u petak biti u vašim omiljenim sapunicama...

Doznajte što vas očekuje danas u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Poznati su svi ovogodišnji finalisti Eurosonga: Evo tko je prošao u drugom polufinalu
FINALE U SUBOTU

Poznati su svi ovogodišnji finalisti Eurosonga: Evo tko je prošao u drugom polufinalu

Završila je druga polufinalna večer Eurosonga 2026. Natjecalo se 15 zemalja, a samo njih 10 prošlo je u finale. To su Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka
FOTO Ovo su svi finalisti Eurosonga 2026.: Kratke minice i duge noge dominiraju u Beču
SPREMNI ZA SUBOTU

FOTO Ovo su svi finalisti Eurosonga 2026.: Kratke minice i duge noge dominiraju u Beču

Nakon dvije polufinalne večeri poznati su svi finalisti ovogodišnjeg Eurosonga. U prvoj polufinalnoj večeri u utorak finale su izborili Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litva i Poljska. Sinoć su, u drugoj polufinalnoj večeri, dalje prošli Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka. Uz njih, direktno u finalu nalazi se 'Velika petorka': Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Italija, Njemačka i Austrija. Pogledajte kako su izgledali nastupi...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026