FOTO 'Igra prijestolja' osvojila je svijet prije 15 godina, evo što glumačka postava danas radi

Posljednje desetljeće malo je koja serija ostavila tako snažan trag u popularnoj kulturi kao "Igra prijestolja". Premijerno je prikazana na HBO-u u travnju 2011. godine, a već prvom sezonom je privukla vjernu publiku. Popularnost serije je vrtoglavo rasla, a time i hrvatske destinacije na kojima je snimana uključujući Dubrovnik i Split. U galeriji provjerite gdje je glumačka postava "Igre prijestolja" danas.
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Publiku su osvojile slojevite političke igre među plemićkim obiteljima, bitke za Željezno prijestolje te spoj srednjovjekovne atmosfere i fantastičnih elemenata poput zmajeva i drevnih proročanstava. Velik doprinos uspjehu dala je i impresivna glumačka postava. Dok su etablirani glumci poput Petera Dinklagea, Lene Headey i Seana Beana dodatno učvrstili svoje karijere, mlađe zvijezde poput Emilije Clarke, Kita Haringtona, Sophie Turner i Maisie Williams upravo su zahvaljujući ovoj seriji postale svjetski poznata glumačka imena.
| Foto: IMDB
Publiku su osvojile slojevite političke igre među plemićkim obiteljima, bitke za Željezno prijestolje te spoj srednjovjekovne atmosfere i fantastičnih elemenata poput zmajeva i drevnih proročanstava. Velik doprinos uspjehu dala je i impresivna glumačka postava. Dok su etablirani glumci poput Petera Dinklagea, Lene Headey i Seana Beana dodatno učvrstili svoje karijere, mlađe zvijezde poput Emilije Clarke, Kita Haringtona, Sophie Turner i Maisie Williams upravo su zahvaljujući ovoj seriji postale svjetski poznata glumačka imena.
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Foto: IMDB
Publiku su osvojile slojevite političke igre među plemićkim obiteljima, bitke za Željezno prijestolje te spoj srednjovjekovne atmosfere i fantastičnih elemenata poput zmajeva i drevnih proročanstava. Velik doprinos uspjehu dala je i impresivna glumačka postava. Dok su etablirani glumci poput Petera Dinklagea, Lene Headey i Seana Beana dodatno učvrstili svoje karijere, mlađe zvijezde poput Emilije Clarke, Kita Haringtona, Sophie Turner i Maisie Williams upravo su zahvaljujući ovoj seriji postale svjetski poznata glumačka imena.
| Foto: IMDB
Peter Dinklage je u "Igri prijestolja" utjelovio Tyriona Lannistera, najmlađeg člana moćne kuće Lannister, čija su inteligencija, britak humor i politička pronicljivost često bili važniji od sile. Unatoč podcjenjivanju i predrasudama s kojima se njegov lik suočavao, Tyrion je tijekom serije obnašao dužnost Kraljeve Ruke čak trojici različitih vladara. Dinklageova izvedba osvojila je i publiku i kritiku, a donijela mu je četiri nagrade Emmy te nominaciju za svaku od osam sezona serije.
| Foto: IMDB/screenshot
Uspjeh "Igre prijestolja" pretvorio je Dinklagea u jednog od najtraženijih glumaca svoje generacije. Nakon završetka serije ostvario je zapažene uloge u velikim filmskim franšizama, uključujući negativca Bolivara Traska u filmu "X-Men: Dani buduće prošlosti", kralja patuljaka Eitrija u Marvelovu spektaklu "Avengers: Infinity War" te Cascu Highbottoma u filmu "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes".
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Posebno se istaknuo naslovnom ulogom u filmskom mjuziklu "Cyrano", koja mu je donijela nominaciju za nagradu Zlatni globus.
| Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL/Promo
Posljednjih godina Dinklage nastavlja nizati raznolike projekte. Posudio je glas doktoru Dillamondu u filmskoj adaptaciji mjuzikla "Wicked", pojavio se u filmu "Roofman" te se vratio na male ekrane jednom od ključnih uloga u seriji "Dexter: Resurrection".
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
U privatnom životu od 2005. godine u braku je s kazališnom redateljicom Ericom Schmidt, s kojom ima dvoje djece, kćer i sina, a obiteljski život uspješno drži podalje od očiju javnosti.
| Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL
Lena Headey je u "Igri prijestolja" briljirala u ulozi Cersei Lannister, jedne od najupečatljivijih negativki u povijesti televizije. Kao nemilosrdna i proračunata vladarica, spremna na sve kako bi zaštitila svoju obitelj i sačuvala vlast, Cersei je izazivala podijeljene reakcije publike, ali i veliko divljenje zbog slojevitosti lika. Headey je za ovu ulogu osvojila brojne pohvale kritike te čak pet puta bila nominirana za nagradu Emmy.
| Foto: IMDB/screenshot
Paralelno s uspjehom serije, Headey je nastavila graditi bogatu filmsku karijeru. Istaknula se kao okrutna narkobosica Ma-Ma u filmu "Dredd", pojavila se u hororu "The Purge", a potom spojila akciju i humor u filmu "Ponos i predrasude i zombiji". Glumila je i uz Florence Pugh u filmu "Fighting With My Family", dok je na televiziji ostvarila zapaženu ulogu u HBO-ovoj miniseriji "White House Plumbers".
| Foto: IMDB/screenshot
Osim igranih uloga, uspješno se posvetila i sinkronizaciji, a posudila je glas likovima u animiranim serijama "Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles", "The Dark Crystal: Age of Resistance" i "Masters of the Universe: Revelation".
| Foto: Promo/Privatni album
Posljednjih godina predvodila je glumačku postavu Netflixove vestern dramske serije "The Abandons".
| Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL
U privatnom životu bila je u braku s glazbenikom Peterom Loughranom, s kojim ima sina Wylieja, a nakon razvoda dobila je kćer Teddy s redateljem Danom Cadanom. Godine 2022. udala se za američkog glumca Marca Menchacu.
| Foto: Instagram
Nikolaj Coster-Waldau se u "Igri prijestolja" pojavio kao Jaime Lannister, jedan od najsloženijih likova serije. Isprva predstavljen kao nemilosrdni vitez i čovjek spreman na najokrutnije poteze kako bi zaštitio svoju obitelj, Jaime tijekom radnje prolazi kroz snažan osobni razvoj.
| Foto: themoviedb.org
Gubitak desne ruke, brojni porazi i moralne dileme postupno mijenjaju njegov pogled na svijet, no njegova bezuvjetna odanost sestri blizanki Cersei ostaje njegova najveća snaga, ali i najveća slabost. Za ovu je ulogu Coster-Waldau bio dvaput nominiran za nagradu Emmy.
| Foto: BrightSide/Screenshot
Popularnost koju mu je donijela serija otvorila mu je vrata brojnih međunarodnih filmskih projekata. Glumio je uz Jessicu Chastain u hororu "Mama", pojavio se u znanstvenofantastičnom spektaklu "Oblivion" s Tomom Cruiseom te imao jednu od glavnih uloga u filmu "Gods of Egypt".
| Foto: LISELOTTE SABROE/REUTERS
Posljednjih godina često bira kriminalističke trilere i drame, među kojima se ističu "Shot Caller", "Domino" redatelja Briana De Palme i "God Is a Bullet". Osim glumačke karijere, aktivno se posvetio i društveno korisnim projektima, pa je vodio dokumentarnu seriju An Optimist's Guide to the Planet, posvećenu klimatskim promjenama i održivosti.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
U privatnom životu Coster-Waldau već desetljećima njeguje stabilan obiteljski život. Od 1998. godine u braku je s grenlandskom glumicom i pjevačicom Nukâkom, a zajedno imaju dvije kćeri, Filippu i Safinu. Unatoč međunarodnoj slavi, poznat je po tome što privatnost svoje obitelji nastoji zadržati daleko od medijske pozornosti. Glumac inače danas slavi 56. rođendan.
| Foto: LISELOTTE SABROE/REUTERS
Emilia Clarke je u "Igri prijestolja" utjelovila Daenerys Targaryen, posljednju nasljednicu dinastije Targaryen i legendarnu Majku zmajeva. Tijekom osam sezona njezin lik prolazi jedan od najupečatljivijih razvojnih putova, od plahe i nesigurne djevojke do moćne vladarice koja okuplja vojsku i osvaja gradove, da bi u završnici serije krenula mračnijim putem koji je podijelio mišljenja gledatelja.
| Foto: IMDB/screenshot
Clarke je za svoju izvedbu bila četiri puta nominirana za nagradu Emmy, a Daenerys je postala jedan od najprepoznatljivijih televizijskih likova 21. stoljeća.
| Foto: IMDb/screenshot
Uloga u seriji lansirala je Emiliju Clarke među najveće svjetske glumačke zvijezde upravo na početku njezine karijere. Nedugo nakon uspjeha u Westerosu ostvarila je prvu veliku filmsku ulogu uz Judea Lawa u filmu "Dom Hemingway", a potom preuzela ulogu Sarah Connor u filmu "Terminator Genisys", nastavku slavne akcijske franšize.
| Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Osim u akcijskim i znanstvenofantastičnim ostvarenjima, Clarke je ostvarila zapažene uloge i u romantičnim filmovima "Me Before You" i "Last Christmas". Publika ju je mogla gledati i u filmu "Solo: A Star Wars Story", gdje je tumačila tajanstvenu Qi'ru, kao i u Marvelovoj seriji Secret Invasion, u kojoj je glumila agenticu G'iah.
| Foto: Ik Aldama
Ove godine predvodila je glumačku postavu špijunske dramske serije "Ponies", u kojoj je glumila zajedno s Haley Lu Richardson.
| Foto: Hollie Adams/REUTERS
Kit Harington je utjelovio Jona Snowa, navodnog izvanbračnog sina Neda Starka i jednog od najomiljenijih likova cijele serije. Kao pripadnik Noćne straže, Jon prolazi dug i težak put ispunjen osobnim žrtvama, bitkama i moralnim odlukama koje oblikuju sudbinu Westerosa. Njegova završna odluka u finalu serije i danas je predmet rasprava među obožavateljima, što dovoljno govori o utjecaju koji je lik ostavio na publiku.
| Foto: IMDB/screenshot
"Igra prijestolja" bila je Haringtonova prva televizijska uloga, a upravo mu je ona otvorila vrata međunarodne karijere.
| Foto: IMDB/screenshot
Uslijedile su glavne uloge u filmovima "Silent Hill: Revelation", povijesnom spektaklu Pompeii i ratnoj drami "Testament of Youth". Pokazao je i smisao za humor u HBO-ovu lažnom dokumentarcu "7 Days in Hell", dok je u vesternu "Brimstone" glumio uz Guya Pearcea, Dakotu Fanning i svoju kolegicu iz "Igre prijestolja", Carice van Houten.
| Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Osim glume, Harington se okušao i kao producent, razvivši BBC-jevu povijesnu seriju "Gunpowder", u kojoj je tumačio svog pretka Roberta Catesbyja, jednog od sudionika Barutne urote iz 1605. godine. Godine 2021. pridružio se Marvelovu filmskom svijetu u filmu "Eternals" kao Dane Whitman, poznatiji ljubiteljima stripova kao Black Knight, a od 2024. godine glumi Sir Henryja Mucka u HBO-ovoj dramskoj seriji "Industry".
| Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL/R.R.
U privatnom životu 2018. oženio je glumicu Rose Leslie, koja je u "Igri prijestolja" utjelovila Ygritte, Jonovu veliku ljubav. Par danas ima sina i kćer te slovi za jedan od najpoznatijih glumačkih parova proizašlih iz serije.
| Foto: OConnor/Press Association/PIXSELL
Sophie Turner u "Igri prijestolja" igra Sansu Stark, lik koji prolazi jedan od najvećih osobnih preobražaja u seriji. Od naivne djevojke koja postaje pijun u političkim igrama moćnih obitelji, Sansa se postupno razvija u mudru, odlučnu i sposobnu vladaricu. Nakon brojnih životnih iskušenja i gubitaka, njezin put završava krunidbom za Kraljicu Sjevera, čime postaje simbol snage, izdržljivosti i političke pronicljivosti.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Uloga Sanse bila je glumački debi Sophie Turner i odmah ju je lansirala među najperspektivnije mlade glumice svoje generacije.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Ubrzo nakon toga ostvarila je dvostruku ulogu u psihološkom trileru "Another Me", a zatim glumila mladu plaćenu ubojicu u akcijskoj komediji "Barely Lethal", gdje joj je partner bio Samuel L. Jackson. Najveći filmski uspjeh izvan Igre prijestolja ostvarila je kao Jean Grey, odnosno Phoenix, u filmovima "X-Men: Apocalypse" i "Dark Phoenix".
| Foto: James Manning/PRESS ASSOCIATION
Kasnije se pojavila u satiričnoj komediji "Do Revenge" te ostvarila zapaženu ulogu u HBO-ovoj miniseriji "The Staircase", snimljenoj prema poznatom dokumentarnom serijalu o stvarnom kriminalističkom slučaju. Ove godine ponovno je surađivala s Kitom Haringtonom u filmu "The Dreadful".
| Foto: Instagram/Sophie Turner
U privatnom životu Turner je bila u braku s glazbenikom Joeom Jonasom od 2019. do 2024. godine, a zajedno imaju dvije kćeri, Willu i Delphine.
| Foto: MARIO ANZUONI/Reuters/Hubert Boesel/DPA/PIXSELL
Maisie Williams je utjelovila Aryu Stark, jednu od najomiljenijih junakinja serije. Tvrdoglava, hrabra i odlučna, Arya tijekom godina prolazi zahtjevan put od djevojčice koja bježi od neprijatelja do vrsne ratnice i plaćene ubojice. Vrhunac njezina razvoja dolazi u Velikom ratu, kada upravo ona zadaje smrtonosni udarac Noćnom Kralju i spašava Westeros od najveće prijetnje. Zahvaljujući toj ulozi, Williams je stekla milijune obožavatelja diljem svijeta.
| Foto: Imdb
"Igra prijestolja" bila je njezina prva glumačka uloga, a zanimljivo je da joj je to bila tek druga audicija u životu.
| Foto: IMDB/screenshot
Nakon velikog uspjeha debitirala je na filmu u drami "The Falling", gdje je glumila uz Florence Pugh, a potom se pridružila popularnoj seriji "Doctor Who" u ulozi hrabre ratnice Ashildr.
| Foto: John Naicon/Press Association/PIXSELL
Uslijedile su uloge u Netflixovu znanstvenofantastičnom trileru "iBoy", biografskoj drami "Mary Shelley" te sinkronizacija animiranog filma "Early Man". Okušala se i u svijetu superjunaka kao Rahne Sinclair, odnosno Wolfsbane, u filmu "The New Mutants", gdje je glumila uz Anyu Taylor-Joy.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Posljednjih godina Williams se sve više okreće povijesnim i biografskim projektima. U miniseriji "Pistol" utjelovila je punk ikonu Jordan, dok je u Apple TV+ seriji "The New Look" glumila Catherine Dior, pripadnicu francuskog Pokreta otpora i sestru slavnog modnog kreatora Christiana Diora.
| Foto: Liam McBurney/Press Association/PIXSELL