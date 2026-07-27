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FOTO 'Igra prijestolja' osvojila je svijet prije 15 godina, evo što glumačka postava danas radi

Posljednje desetljeće malo je koja serija ostavila tako snažan trag u popularnoj kulturi kao "Igra prijestolja". Premijerno je prikazana na HBO-u u travnju 2011. godine, a već prvom sezonom je privukla vjernu publiku. Popularnost serije je vrtoglavo rasla, a time i hrvatske destinacije na kojima je snimana uključujući Dubrovnik i Split. U galeriji provjerite gdje je glumačka postava "Igre prijestolja" danas.
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FOTO 'Igra prijestolja' osvojila je svijet prije 15 godina, evo što glumačka postava danas radi
Publiku su osvojile slojevite političke igre među plemićkim obiteljima, bitke za Željezno prijestolje te spoj srednjovjekovne atmosfere i fantastičnih elemenata poput zmajeva i drevnih proročanstava. Velik doprinos uspjehu dala je i impresivna glumačka postava. Dok su etablirani glumci poput Petera Dinklagea, Lene Headey i Seana Beana dodatno učvrstili svoje karijere, mlađe zvijezde poput Emilije Clarke, Kita Haringtona, Sophie Turner i Maisie Williams upravo su zahvaljujući ovoj seriji postale svjetski poznata glumačka imena. | Foto: IMDB
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Publiku su osvojile slojevite političke igre među plemićkim obiteljima, bitke za Željezno prijestolje te spoj srednjovjekovne atmosfere i fantastičnih elemenata poput zmajeva i drevnih proročanstava. Velik doprinos uspjehu dala je i impresivna glumačka postava. Dok su etablirani glumci poput Petera Dinklagea, Lene Headey i Seana Beana dodatno učvrstili svoje karijere, mlađe zvijezde poput Emilije Clarke, Kita Haringtona, Sophie Turner i Maisie Williams upravo su zahvaljujući ovoj seriji postale svjetski poznata glumačka imena. | Foto: IMDB
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