Sjećate li se ove ljepotice? Prva Miss Hrvatske povukla se sa scene, a danas slavi rođendan

Titulu prve Miss Hrvatske, davne 1992. godine, ponijela je Elena Šuran, mlada ljepotica iz Rovinja. Njezina pobjeda imala je povijesnu težinu jer je postala prva djevojka koja je predstavljala samostalnu Hrvatsku na svjetskom izboru ljepote. Unatoč obećavajućoj karijeri koja joj se otvarala, Elena je na vrhuncu popularnosti odabrala drugačiji put i posvetila se obitelji. Vjenčanje njezina sina Lovre nedavno ju je, makar nakratko, ponovno vratilo u medijski fokus.

Svjetska pozornica i interes medija

Elena je rođena 11. rujna 1971. godine u Rovinju, a nakon pobjede na izboru za Miss Hrvatske, predstavljala je Hrvatsku na izboru za Miss svijeta u Bocvani. Premda nije ostvarila zapažen plasman, kao predstavnica nove države izazvala je golem interes međunarodnih medija. U vremenu kada je svaka vijest iz Hrvatske imala posebnu težinu, postala je svojevrsna ambasadorica, a to iskustvo kasnije je opisala kao iznimno važno i formativno.

​- Vani je na svjetskom izboru vladao veliki interes za mene. Išla sam na intervjue, nisam mislila da će me toliko intervjuirati, ali prestižne televizijske kuće htjele su intervju s Miss Hrvatske. Bilo je to važno, bilo je super, bio je to pravi red, rad i disciplina - ispričala je svojedobno.

Foto: YouTube

Ikona devedesetih: Od Milana do "Kola sreće"

Titula joj je otvorila mnoga vrata. Okušala se u svijetu manekenstva i preselila u Milano, no brzo je shvatila da blještavilo modne industrije nije za nju, opisavši ga kao "mašineriju u kojoj ostaju samo iznimno borbeni i ambiciozni ljudi". Po povratku u Hrvatsku, postala je jedno od najprepoznatljivijih lica malih ekrana. Domaća publika najviše je pamti kao hostesu u kultnom kvizu "Kolo sreće", gdje je radila s Oliverom Mlakarom, ali i po zapaženom pojavljivanju u kultnom spotu grupe ET za pjesmu "Tek je 12 sati", koji je definirao glazbenu scenu devedesetih.

Foto: YouTube

Životna prekretnica i povlačenje iz javnosti

Životna prekretnica dogodila se 1997. godine udajom za uspješnog sportaša Marka Banovića. Bivši veslač predstavljao je Hrvatsku na čak dvjema Olimpijskim igrama, u Barceloni 1992. i Atlanti 1996., a ujedno je i brat poznatog modnog kritičara Borisa Banovića. Nakon udaje, Elena se potpuno povukla s javne scene kako bi se posvetila obitelji. Ovu odluku nikada nije požalila. U braku su dobili troje djece: sinove Svena i Lovru te kćer Noemi, koje su odgajali daleko od medijske pozornosti.

​- Danas živim obiteljski život, razvažam djecu, sva moja pažnja usmjerena je na njih, kud oni, tu i ja - sa smiješkom je zaključila u jednom od rijetkih medijskih istupa.

Miran život i rijetki izlasci

Obitelj Banović godinama uspješno čuva svoju privatnost. Njihova djeca odrasla su daleko od medijske pažnje, a Elena živi mirnim životom između Rovinja i Zagreba. Jedna od rijetkih prigoda u kojoj ju je javnost mogla vidjeti bilo je nedavno vjenčanje sina Lovre i njegove odabranice Tee Farkaš, o čemu je izvijestio i Tportal. Fotografije s obiteljskog slavlja, koje su se pojavile na društvenim mrežama, pokazale su ponosnu majku koja je za tu prigodu svoju prepoznatljivu tamnu kosu zamijenila plavom.

*uz korištenje AI-ja