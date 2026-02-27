Obavijesti

LJUBAVNI PAR

FOTO Iz Pariza u Split. Maja i Šime bili na balkonu, pa uletjeli u sobu. Evo što su sve radili...

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Iz Pariza u Split. Maja i Šime bili na balkonu, pa uletjeli u sobu. Evo što su sve radili...
11
Foto: Čitatelj 24sata

Maja je na sebi nosila usku crnu haljinu i visoke štikle dok se Šime odlučio za crne hlače i bijelu košulju

Admiral

Sjedila sam ispred hotela, pogledala prema gore i vidjela Maju i Šimu. Kratko su bili vani. Netko ih je fotografirao, ispričala nam je čitateljica koja je ispred splitskog hotela Ambasador u petak prijepodne. Na fotografijama, koje nam je poslala naša čitateljica, vidi se kako je Šime primio Maju za struk.

Foto: Čitatelj 24sata

Maja je na sebi nosila usku crnu haljinu i visoke štikle dok se Šime odlučio za crne hlače i bijelu košulju. Maja je na svojoj Instagram priči podijelila video na kojem se vidi kako Šime sjedi na terasi i "igra se" s telefonom dok ona stoji do njega.

Foto: Instagram

Bivši 'Gospodin Savršeni' Šime Elez bio je nedavno na još jednom romantičnom putovanju s Majom Šuput. Ovog puta par se zaputio u Pariz, grad ljubavi.

