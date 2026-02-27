Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: rtl

Doznajte što vas očekuje ovog petka 27. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Liječnik govori Nikoli i Terezi više o Cvitinoj trudnoći, dok se Cvita boji da će je Nikola ostaviti. Domazet dolazi Kati na vrata tražeći oprost. Jakov napadne Domazeta jer mu se ne sviđa kako se odnosi prema Katarini. Ante dozna da je Čavka zaljubljen u Terezu, a Katarina shvaća tko je otac Zorina djeteta.

Foto: rtl

La Promesa 

HRT1 13:20

Ricardo mora prihvatiti novu stvarnost: Cristóbal Ballesteros je šef majordom La Promese. Santos se vraća. Manuel zaposli Enoru na Toñovu radost.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Dok se Kim Burgess bori za promaknuće, tijekom slučaja koji rješava s detektivom Suarezom suočava se s moralnom dilemom: iskoristiti dijete kao mamac ili slijediti pravila.

OMILJENA SERIJA Što će danas biti u seriji Divlje pčele? Badurina ulovi Domazeta na djelu, hoće li doznati istinu?
Što će danas biti u seriji Divlje pčele? Badurina ulovi Domazeta na djelu, hoće li doznati istinu?

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:30

Tecerovi kreću u potragu za istinom o tome što se dogodilo Cihanu, dok napetost u obitelji raste iz sata u sat. Zeynep se slama kada sazna da je njezin brat poznavao Ömera - dječaka koji ju je ozlijedio - i da je to skrivao. U isto vrijeme Ebru biva uhvaćena dok uzima novac iz Cihanova sefa, pa se mora suočiti sa Serhatom licem u lice.

Foto: NOVA TV

Crno more

NOVA TV 18:10

Koze su spašene, ali mir u selu nije vraćen. Istine koje izlaze na vidjelo mijenjaju odnose među likovima. Esme postavlja pitanje koje razotkriva prave razloge odlaska u Istanbul. Svatko je prisiljen suočiti se s cijenom vlastitih odluka.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Cristina pozove Alberta na večeru, odjevena u strastveno crvenu haljini. Želi da njezin pogled kaže sve što njezino srce skriva. Dok ona gori od ljubavi, on misli na Anu

