FOTO Iz vrućeg Dubaija u zimsku idilu: Maja Šuput priredila Bloomu snježno iznenađenje

Naša svestrana pjevačica Maja Šuput ne prestaje oduševljavati svoje pratitelje, a posljednjom objavom na Instagramu još jednom je pokazala kako za svog sina Blooma stvara najljepše uspomene. Iako smo tek na sredini studenog, Maja je za svog mezimca organizirala pravu zimsku čaroliju, ispunivši mu želju za snijegom i igrom.

Na seriji preslatkih fotografija, Maja i Bloom poziraju u idiličnom okruženju, u ulici koja izgleda kao da je izašla iz najljepše božićne priče. Okruženi desecima plišanih medvjedića i umjetnim snijegom, mama i sin uživali su u zimskim radostima. "Bloom se jako zaželio snijega, a ja sam ga odvela u najljepšu Malu ulicu gdje je doživio pravu bajku prepunu medvjedića i zimskog ugođaja", napisala je Maja i otkrila detalj koji je sve raznježio: "Ok, organizirala sam i malo snijega za potpuni doživljaj pa smo se beskrajno dobro proveli." Avantura je završila i jednim novim članom obitelji – udomljenim medvjedićem Srećkom.

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje prizorom te su je obasuli pozitivnim komentarima. "Bloom živi kao u bajci", "Bas lijepo super provodiš vrijeme sa svojim sinom", i "Preslatkoo", samo su neke od reakcija koje pokazuju koliko je ova objava dirnula javnost.

Podsjetimo, Maja se nedavno vratila s odmora u Dubaiju gdje je bila sa Šimom Elezom, a sada je čekaju nove radne obaveze.