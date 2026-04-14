FOTO Jacques Houdek slavi 45. rođendan: Pogledajte kako se mijenjao od početka karijere

Jacques Houdek danas slavi 45. rođendan, a tijekom bogate karijere objavio je niz uspješnih pjesama. Snimao je pjesme za djecu, predstavljao je Hrvatsku na Eurosongu, a bio je i mentor u showu "The Voice". U galeriji pogledajte kako se glazbenik mijenjao kroz godine.
Pjevač Jacques Houdek rođen je kao Željko Houdek 14. travnja 1981. godine. Odmalena je obožavao glazbu, a danas ga prati nadimak "Gospodin Glas".
- Djetinjstvo mi je zaista bilo prekrasno, odmalena sam bio zaražen glazbom, mama ima sluha i pjevala je kao mlada, ali roditelji nisu realno mogli prepoznati moj talent, mislili su da sam tek veselo dijete. Zato su me upisali u glazbeni vrtić - rekao je jednom prilikom naš glazbenik.
U osnovnoj je glazbenoj školi svirao klavir, dok je srednjoškolsko obrazovanje završio u odjelu solo pjevanja. Prije srednje glazbene škole, školovao se za frizera.
Poslije završene srednje glazbene škole Houdek nije uspio otići na studij u SAD. Godinu je dana, kaže, pokušavao skupiti novac jer je školarina iznosila 28 tisuća dolara. Počeo je nastupati u Saxu gdje je dugih osam sezona održavao koncerte.
Ovaj svestrani vokalist, poznat po moćnom glasu, svoju glazbenu karijeru započeo je početkom 2000-ih.
Široj javnosti predstavio se pjesmom 'Čarolija na Dori 2002. godine, a 2017. je predstavljao Hrvatsku na Eurosongu i svojim vokalnim sposobnostima osigurao je Hrvatskoj 13. mjesto što je tada bio najbolji plasman nakon 2006. godine i Severinine 'Štikle'.
U showu "The Voice Hrvatska" sudjelovao je kao mentor, a u prvoj sezoni pobjedu je slavila članica njegova tima Nina Kraljić.
Houdek je poznat i po glazbi za djecu, a njegov prvi album dječjih pjesama "Kad si sretan" nagrađen je dijamantnom pločom.
Sa suprugom Brigitom u braku je od 2006. godine, a zajedno imaju dvoje djece.
Glazbenik je ranije spomenuo da je već na početku karijere imao problema zbog svojih kilograma.
- Znam što se dogodi kad me netko nije vidio neko vrijeme pa mi kaže: 'Joj, što si se udebljao'. Pa znam ja to jako dobro. Imam vagu još uvijek i imam nekoliko ogledala - rekao je Jacques ranije.
