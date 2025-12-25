JOŠ JE "BOMBA" FOTO Jedna od najljepših žena svijeta mami uzdahe i s 57 godina: Za nju je vrijeme stalo

Helena Christensen i dalje slovi za jednu od najljepših žena svijeta, a slavna manekenka danas slavi 57. rođendan. Tijekom bogate karijere nosila je brojne revije, bila je anđelica Victoria's Secreta, suosnivačica je časopisa Nylon te je aktivna u brojnim udrugama i humanitarnom radu. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.