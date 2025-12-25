FOTO Jedna od najljepših žena svijeta mami uzdahe i s 57 godina: Za nju je vrijeme stalo

Helena Christensen i dalje slovi za jednu od najljepših žena svijeta, a slavna manekenka danas slavi 57. rođendan. Tijekom bogate karijere nosila je brojne revije, bila je anđelica Victoria's Secreta, suosnivačica je časopisa Nylon te je aktivna u brojnim udrugama i humanitarnom radu. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Helena Christensen rođena je 25. prosinca 1968. u danskom Kopenhagenu. Krunu Miss Danske osvojila je 1986., a iste je godine svoju državu predstavljala na natjecanju Miss Universe u Panami.
Upravo to natjecanje zaslužno je za njezinu karijeru. Nedugo nakon se iz Danske preselila u Pariz, gdje je počela raditi kao manekenka.
Ubrzo je postala jedno od najprepoznatljivijih lica zlatne ere supermodela, rame uz rame s ikonama poput Naomi Campbell, Cindy Crawford, Elle Macpherson i Christy Turlington.
Bila je jedna od najpopularnijih manekenki svoga vremena. Pojavila se i u spotu Chrisa Isaaka za pjesmu "Wicked Game" 1990. godine. Video je proglašen jednim od najseksi glazbenih spotova.
Privatni život slavne manekenke također je bio u fokusu javnosti. Devedesetih je bila u vezi s Michaelom Hutchenceom, karizmatičnim frontmenom INXS-a, s kojim je nekoliko godina živjela između Francuske i Danske.
Kasnije je ljubila glumca Normana Reedusa, s kojim ima sina Mingusa Luciena, rođenog 1999. godine. Od 2011. do 2015. bila je u vezi s Paulom Banksom, pjevačem benda Interpol.
Helena Christensen dugi niz godina šokira fanove svojim ritualom koji ima na rođendan. Naime, svakoga Božića će kupa u ledenoj rijeci, a isticala je kako je to sjajno za zdravlje.
Slavna ljepotica i danas se bavi modelingom, a nerijetko krasi kampanje brojnih brendova.
U nastavku galerije pogledajte kako se Helena Christensen mijenjala kroz godine.
