FOTO Jedna od najljepših žena svijeta mami uzdahe i s 57 godina: Za nju je vrijeme stalo

Helena Christensen i dalje slovi za jednu od najljepših žena svijeta, a slavna manekenka danas slavi 57. rođendan. Tijekom bogate karijere nosila je brojne revije, bila je anđelica Victoria's Secreta, suosnivačica je časopisa Nylon te je aktivna u brojnim udrugama i humanitarnom radu. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Triumph
Helena Christensen rođena je 25. prosinca 1968. u danskom Kopenhagenu. Krunu Miss Danske osvojila je 1986., a iste je godine svoju državu predstavljala na natjecanju Miss Universe u Panami. | Foto: Triumph
