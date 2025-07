IMA TIJELO ZA NASLOVNICU FOTO Još nije ni ušao, a već topi srca! Evo tko je Boris koji će pomrsiti račune u hit realityju

Ako još niste čuli za Borisa Vidovića, to će se vrlo brzo promijeniti. U ponedjeljak ulazi u najgledaniji britanski reality show 'Love Island UK', i to ne bilo kako, već kao novi 'bombshell'. A znamo što to znači, netko će ostati bez para, a netko bez 'daha'. Kao novi 'bombshell' spreman je pomrsiti ljubavne račune i ući u borbu za srca djevojaka