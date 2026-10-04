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FOTO 'Kako je moguće da tako izgledaš u svojim godinama?' Liz Hurley (61) pozirala golišava

Lijepa glumica Elizabeth Hurley promovirala je na društvenim mrežama svoj brend odjeće, a na sebi je imala samo gaćice i kaftan. Kao i inače, u komentarima su se redale pohvale na njezinu figuru
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FOTO 'Kako je moguće da tako izgledaš u svojim godinama?' Liz Hurley (61) pozirala golišava
'Izgledaš apsolutno nevjerojatno', 'Najljepša žena na svijetu', 'Bezvremenska - nitko nije kao ti', 'Kakva je ovo magija da ovako izgledaš u svojim godinama?', neki su od komentara na njezinu objavu.  | Foto: instagram
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'Izgledaš apsolutno nevjerojatno', 'Najljepša žena na svijetu', 'Bezvremenska - nitko nije kao ti', 'Kakva je ovo magija da ovako izgledaš u svojim godinama?', neki su od komentara na njezinu objavu.  | Foto: instagram
Komentari 2

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