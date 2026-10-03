Drama oko nastupa Ace Lukasa u Areni Zagreb. On se oglasio: 'Hoće li ga biti ili ne, to ovisi...'

Aca Lukas bi večeras trebao stati pred zagrebačku publiku u Areni, no mnoge njegove obožavatelje je zabrinula poruka koju je objavio u petak na svojim društvenim mrežama. On je u objavi napisao kako je ostalo svega nešto više od 100 ulaznica za njegov koncert, no da nije siguran hoće li se nastup uopće održati.

- Hoće li koncerta biti ili ne, ovisi isključivo od ljudskih i profesionalnih odnosa uprave zagrebačke Arene prema meni i mojoj producentskoj kući, kao i prema mom producentu Saši Mirkoviću - napisao je te dodao kako u slučaju da koncerta neće biti, održat će jedan besplatan te se tako 'odužiti Zagrepčanima'.

Foto: instagram

- Sutra ćemo vas detaljnije obavijestiti - objavio je.

Situaciju je komentirao i njegov producent Saša Mirković, koji je za Zagreb.info istaknuo da ne ovisi o njima hoće li biti koncerta.

- Naš je stav da nećemo dopustiti niti trpjeti reketarenje jer ne želimo da novac koji su ljudi platili za koncert odlazi u džepove trećih osoba - rekao je Mirković te dodao kako njima 'nije do novca' te ponovio kako će, u slučaju otkazivanja koncerta, pronaći 'odgovarajući prostor u koji će moći doći svi zainteresirani iz Hrvatske i regije te besplatno poslušati koncert Ace Lukasa'.