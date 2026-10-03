Obavijesti

Show

Komentari 34
UOČI SAMOG KONCERTA

Drama oko nastupa Ace Lukasa u Areni Zagreb. On se oglasio: 'Hoće li ga biti ili ne, to ovisi...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Drama oko nastupa Ace Lukasa u Areni Zagreb. On se oglasio: 'Hoće li ga biti ili ne, to ovisi...'
Foto: Antonio Ahel
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Iako bi večeras Aca Lukas trebao nastupiti u zagrebačkoj Areni, u petak je folk pjevač svojom objavom na društvenim mrežama zabrinuo mnoge svoje obožavatelje

Admiral

Aca Lukas bi večeras trebao stati pred zagrebačku publiku u Areni, no mnoge njegove obožavatelje je zabrinula poruka koju je objavio u petak na svojim društvenim mrežama. On je u objavi napisao kako je ostalo svega nešto više od 100 ulaznica za njegov koncert, no da nije siguran hoće li se nastup uopće održati. 

SPREMA SE ZA KONCERT Aca Lukas uoči rasprodane Arene Zagreb: 'Moj koncert bit će bolji od nečijih šest...'
Aca Lukas uoči rasprodane Arene Zagreb: 'Moj koncert bit će bolji od nečijih šest...'

- Hoće li koncerta biti ili ne, ovisi isključivo od ljudskih i profesionalnih odnosa uprave zagrebačke Arene prema meni i mojoj producentskoj kući, kao i prema mom producentu Saši Mirkoviću - napisao je te dodao kako u slučaju da koncerta neće biti, održat će jedan besplatan te se tako 'odužiti Zagrepčanima'. 

Foto: instagram

- Sutra ćemo vas detaljnije obavijestiti - objavio je. 

Situaciju je komentirao i njegov producent Saša Mirković, koji je za Zagreb.info istaknuo da ne ovisi o njima hoće li biti koncerta. 

POVODOM GODIŠNJICE SMRTI U Beogradu je održan koncert u čast Tome Zdravkovića, stigao Darko Lazić s obitelji, Aca Lukas
U Beogradu je održan koncert u čast Tome Zdravkovića, stigao Darko Lazić s obitelji, Aca Lukas

- Naš je stav da nećemo dopustiti niti trpjeti reketarenje jer ne želimo da novac koji su ljudi platili za koncert odlazi u džepove trećih osoba - rekao je Mirković te dodao kako njima 'nije do novca' te ponovio kako će, u slučaju otkazivanja koncerta, pronaći 'odgovarajući prostor u koji će moći doći svi zainteresirani iz Hrvatske i regije te besplatno poslušati koncert Ace Lukasa'. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 34
FOTO Sjećate se Ljiljane? Tražila je vezu u 'Ljubav na selu', a pogledajte kako danas izgleda
BILA JE HIT

FOTO Sjećate se Ljiljane? Tražila je vezu u 'Ljubav na selu', a pogledajte kako danas izgleda

Ljiljanu Jurić gledali smo u prošloj sezoni showa 'Ljubav je na selu', gdje se natjecala za srce farmera Josipa. Iznenadila ga je činjenicom da je napisala tri knjige o duhovnosti
EKSKLUZIVNO Dario Šarić kupio je vilu od 4,5 milijuna eura: Evo kako izgleda luksuzno imanje
TIK DO MORA

EKSKLUZIVNO Dario Šarić kupio je vilu od 4,5 milijuna eura: Evo kako izgleda luksuzno imanje

Dario Šarić (32), hrvatski košarkaški reprezentativac i bivša NBA zvijezda, sada može uživati u Šibeniku u vlastitom resortu 10 metara od mora
FOTO Petra Maroja bila je ikona mode, a onda nestala sa scene. Pogledajte kako danas izgleda
SJEĆATE LI SE NJE?

FOTO Petra Maroja bila je ikona mode, a onda nestala sa scene. Pogledajte kako danas izgleda

Prije 15 godina bila je jedno od poznatijih lica domaće TV scene, a onda je gotovo potpuno nestala iz javnosti. Petra Maroja iza sebe je ostavila manekenstvo i glumu te krenula sasvim drugim putem. Shvatila je da je takav način života više ne ispunjava

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026