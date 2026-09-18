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VELIKA TRANSFORMACIJA

FOTO Kako se mijenjala Anita Martinović: Omiljena voditeljica skinula je 15 kg i sve oduševila

Voditeljica showa 'Ljubav je na selu' Anita Martinović prošle je godine iznenadila velikom fizičkom transformacijom. Naime, izgubila je 15 kilograma i ponosno pokazala vitku figuru, a pohvale su stizale sa svih strana. Sada je s partnerom sudjelovala u avanturi po Kambodži, a nakon showa 'Asia Express' su prekinuli.
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FOTO Kako se mijenjala Anita Martinović: Omiljena voditeljica skinula je 15 kg i sve oduševila
Anita Martinović bila je jedna od natjecateljica u avanturističkom showu 'Asia Exspress'. | Foto: RTL
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Anita Martinović bila je jedna od natjecateljica u avanturističkom showu 'Asia Exspress'. | Foto: RTL
Komentari 3

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