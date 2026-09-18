FOTO Kako se mijenjala Anita Martinović: Omiljena voditeljica skinula je 15 kg i sve oduševila

Voditeljica showa 'Ljubav je na selu' Anita Martinović prošle je godine iznenadila velikom fizičkom transformacijom. Naime, izgubila je 15 kilograma i ponosno pokazala vitku figuru, a pohvale su stizale sa svih strana. Sada je s partnerom sudjelovala u avanturi po Kambodži, a nakon showa 'Asia Express' su prekinuli.
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Anita Martinović bila je jedna od natjecateljica u avanturističkom showu 'Asia Exspress'.
| Foto: RTL
Anita Martinović bila je jedna od natjecateljica u avanturističkom showu 'Asia Exspress'. |
Foto: RTL
Anita Martinović bila je jedna od natjecateljica u avanturističkom showu 'Asia Exspress'.
| Foto: RTL
Bila je u paru s Aleksejem Škaricom, s kojim je bila i u vezi, no ispadanje iz showa označio je i kraj ljubavi.
| Foto: PROMO
Naime, tijekom putovanja po Kambodži shvatili su da je ipak nisu jedno za drugo te su prekinuli.
| Foto: RTL
Ove zime Anita je bila zaštitno lice 'Savršenog podcasta', formata koji je pratio aktualnu sezonu 'Gospodina Savršenog'.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/
Ipak, najpoznatija je kao voditeljica showa 'Ljubav je na selu'.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/
Prošle je godina Anita izgubila velik broj kilograma,a transformacija je bila itekako vidljiva.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/
Tako je skinula čak 15 kilograma.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/
Kako je ranije ispričala za Story, stvar je prilično jednostavna.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/
- Mislim, ljudi su zapravo tek sad to počeli primjećivati i kao misle da sam smršavjela preko noći, a ja se zapravo godinu dana patim u teretani. Uglavnom, ja sam jednostavno shvatila da je teretana moj život - rekla je Anita.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/
- Tamo sam od tri do pet puta tjedno, malo u grupi, malo s privatnim trenerom. Iako mi je to mrtvo, zaključila sam da nema druge. Mislim da je tjelovježba glavna formula, nema ništa bez toga - dodala je.
| Foto: promo
Pazi i na prehranu.
| Foto: Instagram
- Ako želiš ići u minus, moraš se više kretati. Ako samo jedeš slatko i ne krećeš se, piši propalo. Uglavnom pazim što jedem i zaključila sam da jednostavno nakon 40-e nama ženama se ništa ne prašta i moramo izgledati najbolje - istaknula je.
| Foto: Instagram
- Jedem manje kruha i zaključila sam da hrana ima skroz dobar okus bez kruha. Ne volim nešto pretjerano slatko, pa mi to nikad nije bio problem. Jaja su mi glavna baza svega, puno vode, proteina i mesa. Ovako si nekad malo dam oduška, ali uglavnom pazim - nastavila je.
| Foto: PROMO/Neva Zganec/Dusko Marusic/Pixsell
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala.
| Foto: RTL/canva
Foto Instagram
Foto RTL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Marko Seper/Pixsell
Foto Marko Seper/Pixsell
Foto RTL
Foto PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
Foto Instagram
Foto Marin Franov
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto RTL
Foto RTL